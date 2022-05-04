Reuters: генсек ОПЕК Баркиндо заявил о невозможности заменить поставки нефти из России

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Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о невозможности заменить поставки нефти из России.
Reuters: генсек ОПЕК Баркиндо заявил о невозможности заменить поставки нефти из России
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Очевидно, что российский нефтяной экспорт в объёме более 7 млн баррелей в сутки не может быть восполнен из других источников», — цитирует Баркиндо агентство Reuters.

По его словам, на рынке отсутствуют свободные мощности для полноценной замены российской нефти.

Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм выразила опасение, что введение эмбарго на поставки российского газа в Европу приведёт к усилению нестабильности на рынке и росту цен на энергоносители.

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