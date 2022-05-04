Аналитик Юшков прокомментировал планы Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал планы Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть.

«Идея тотального эмбарго предполагает прекращение физических поставок российской нефти как по нефтепроводу, так и танкерным флотом. Но мы видим, что реализация этой идеи пробуксовывает, поскольку многие страны еврозоны выступили против тотального эмбарго», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, европейские власти хотят решить вопрос через предоставление исключения от эмбарго для ряда стран.

«Плюсом этих стран должна будет стать возможность для переработки российской нефти, причём не только для себя, но, видимо, и для соседей. Благодаря этим исключениям в ЕС сформируются центры переработки российской нефти. Получаемую в этих центрах продукцию, возможно, будут перепродавать», — пояснил Юшков.

Как прогнозирует эксперт, в дальнейшем на европейский рынок станут всё больше заходить ближневосточные и африканские производители, а российские компании переориентируются на Азию.

«Но в любом случае политика эмбарго в отношении российского сырья приведёт к тому, что многие европейские НПЗ либо сократят переработку нефти, либо остановятся», — добавил он.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.