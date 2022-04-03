The Telegraph: Британия может построить семь АЭС к 2050 году

Великобритания может построить семь атомных электростанций на фоне антироссийских санкций, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенга.

«В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесёмся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Великобритании располагаем шестью или семью площадками», — цитирует издание Квартенга.

По его словам, это то, к чему страна может стремиться.

Соглано данным газеты, новая стратегия энергетической безопасности предпишет одобрить строительство минимум двух АЭС к 2030 году.

Ранее власти Бельгии сообщили о пересмотре решения об остановке действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетике.