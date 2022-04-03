The Telegraph: Британия может построить семь АЭС к 2050 году
«В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесёмся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Великобритании располагаем шестью или семью площадками», — цитирует издание Квартенга.
По его словам, это то, к чему страна может стремиться.
Соглано данным газеты, новая стратегия энергетической безопасности предпишет одобрить строительство минимум двух АЭС к 2030 году.
Ранее власти Бельгии сообщили о пересмотре решения об остановке действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетике.