В Бельгии отсрочили закрытие АЭС на 10 лет

Власти Бельгии сообщили о пересмотре решения об остановке действующих атомных реакторов в 2025 году на фоне проблем в энергетике, заявил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо.

«Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет», — цитирует его РИА Новости.

В прошлом году правящая коалиция Бельгии сообщила о решении приостановить все действующие атомные реакторы в 2025 году.

В 2018 году инженеры компании ENGIE Electrabel обнаружили дефект в конструкции ядерного реактора АЭС «Тианж» в Валлонии.

Выяснилось, что состояние бетона ухудшилось, а «аномалии в арматуре армированного бетона присутствуют со времени строительства здания».