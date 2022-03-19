В Бельгии отсрочили закрытие АЭС на 10 лет
«Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет», — цитирует его РИА Новости.
В прошлом году правящая коалиция Бельгии сообщила о решении приостановить все действующие атомные реакторы в 2025 году.
В 2018 году инженеры компании ENGIE Electrabel обнаружили дефект в конструкции ядерного реактора АЭС «Тианж» в Валлонии.
Выяснилось, что состояние бетона ухудшилось, а «аномалии в арматуре армированного бетона присутствуют со времени строительства здания».