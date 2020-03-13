Аналитик Goldman Sachs спрогнозировал динамику курса рубля

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Аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф спрогнозировал курс российской валюты на уровне 75 рублей за доллар в течение следующих шести месяцев. Затем, по его данным, рубль постепенно начнёт укрепляться по отношению к американской валюте.
Аналитик Goldman Sachs спрогнозировал динамику курса рубля
  • РИА Новости

«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне $30 за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к $60 за баррель в течение двух лет», — приводит РИА Новости его заявление.

Он отметил, что при таком сценарии рубль «первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнёт расти до 61 рубля».

9 марта основные фондовые индексы США открылись падением на 7%, а стоимость нефти обвалилась на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.

Американский лидер Дональд Трамп назвал причиной падения рынков «спор» Саудовской Аравии и России о цене и уровне добычи нефти, а также «лживые СМИ».

Как позднее отмечал первый вице-премьер России Андрей Белоусов, признаков второй волны снижения на рынках в настоящее время нет.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил перспективы роста российской экономики при текущих ценах на нефть. Он отметил, что ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдёт мировая экономика.

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