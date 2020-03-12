Эксперт оценил перспективы курса рубля

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Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев оценил перспективы курса рубля.
Эксперт оценил перспективы курса рубля
  • Reuters

«Сегодня опять обвалились цены на нефть, и, хотя сейчас идёт коррекция, рубль вновь оказался под сильным давлением», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, предположить ситуацию на ближайшие дни можно, хотя новости и поступают каждые несколько часов. Например, европейский центробанк пересматривает ставку и может изменить денежно-кредитную политику, что поддержит рынки.

«Нужно понимать, что умеренная девальвация рубля в целом будет позитивной в кризисные моменты. Повышение курса доллара на один рубль — это сразу 70 дополнительных миллиардов рублей в российском бюджете на валютной выручке. А российские экспортёры нефти при управляемой и небольшой девальвации частично компенсируют свои потери из-за снижения котировок барреля на мировом рынке», — сказал Коренев.

Ранее аналитик по макроэкономике Олег Душин в беседе с URA.RU оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.

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