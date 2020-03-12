Эксперт оценил перспективы курса рубля

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев оценил перспективы курса рубля.

«Сегодня опять обвалились цены на нефть, и, хотя сейчас идёт коррекция, рубль вновь оказался под сильным давлением», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, предположить ситуацию на ближайшие дни можно, хотя новости и поступают каждые несколько часов. Например, европейский центробанк пересматривает ставку и может изменить денежно-кредитную политику, что поддержит рынки.

«Нужно понимать, что умеренная девальвация рубля в целом будет позитивной в кризисные моменты. Повышение курса доллара на один рубль — это сразу 70 дополнительных миллиардов рублей в российском бюджете на валютной выручке. А российские экспортёры нефти при управляемой и небольшой девальвации частично компенсируют свои потери из-за снижения котировок барреля на мировом рынке», — сказал Коренев.

Ранее аналитик по макроэкономике Олег Душин в беседе с URA.RU оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.