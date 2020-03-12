Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
- РИА Новости
«Такой сценарий действительно возможен. Это произойдёт в том случае, если кризис достигнет больших масштабов и стоимость нефти упадёт ниже $30 за баррель. И, в принципе, доллар может превысить 80 рублей уже в течение недели», — отметил специалист в беседе с URA.RU.
По его мнению, в сложившейся ситуации Центробанку необходимо повышать ставку, чтобы остановить падение рубля.
Олег Душин также предположил, что в настоящее время ЦБ не предпринимает активных действий в том числе в расчёте на то, что нефть стабилизируется.
Создатель клуба венчурных инвесторов iTLeaders Егор Клопенко в беседе с ФАН прокомментировал динамику курса рубля.