Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля

Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.

«Такой сценарий действительно возможен. Это произойдёт в том случае, если кризис достигнет больших масштабов и стоимость нефти упадёт ниже $30 за баррель. И, в принципе, доллар может превысить 80 рублей уже в течение недели», — отметил специалист в беседе с URA.RU.

По его мнению, в сложившейся ситуации Центробанку необходимо повышать ставку, чтобы остановить падение рубля.

Олег Душин также предположил, что в настоящее время ЦБ не предпринимает активных действий в том числе в расчёте на то, что нефть стабилизируется.

Создатель клуба венчурных инвесторов iTLeaders Егор Клопенко в беседе с ФАН прокомментировал динамику курса рубля.