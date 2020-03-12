Кудрин ожидает рост экономики России в 2020 году около нуля

Рост экономики Российской Федерации в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен будет около нуля, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Если бы мы даже ориентировались на значения сегодняшнего дня, которые сейчас около $35, и курс рубля около 72 за доллар, то мы не получили бы нефтегазовых доходов около 3 трлн рублей», — сказал он во время выступления на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Кудрин добавил, что дефицит бюджета тогда составит меньше 2% ВВП.

«При этом темпы экономического роста будут ближе к нулю в этом году. Соответственно, ниже будут значения всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения», — подчеркнул глава Счётной палаты.

По словам Кудрина, ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдёт мировая экономика.

Как ранее рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, ситуация в российской экономике находится под контролем правительства и главы государства, а у страны есть «большой запас прочности», в том числе золотовалютные активы ЦБ.

Например, золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд и более чем в 10 трлн рублей оценивается объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния.