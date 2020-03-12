Мишустин рассказал о «запасе прочности» российской экономики

Ситуация в российской экономике находится под контролем правительства и главы государства, у страны «большой запас прочности», в том числе золотовалютные активы ЦБ. Об этом, выступая на заседании кабмина, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти её спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — сказал он, указав, что совместно с Центробанком оперативно принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации.

Он напомнил, что ЦБ на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Минфин объявил о её продаже, чтобы компенсировать потери бюджета.

По его словам, меры уже привели к определённому результату. Он рассказал, что Россия не первый год живёт в условиях низкой инфляции.

«У нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, более чем в 10 трлн рублей оценивается объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния», — подчеркнул Мишустин.

Как отметил председатель правительства, даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь средств России «хватит на много лет».

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что Россия спокойно пройдёт турбулентный период в экономике.