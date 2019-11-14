В Оренбурге открыли торгово-экономическую миссию казахстанских компаний

Короткая ссылка
В Оренбурге открыли торгово-экономическую миссию предприятий из Республики Казахстан, сообщает RIA56.
В Оренбурге открыли торгово-экономическую миссию казахстанских компаний
  • РИА Новости

В церемонии приняли участие первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин, советник-посланник посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров и президент союза «Торгово-промышленная палата Оренбургской области» Олег Авдеев.

Также присутствовали представители региональных министерств сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, управления внешних связей, администрации Оренбурга.

Ранее kp.ru сообщал, что на форуме Россия — Казахстан в Омске заключили 14 соглашений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить