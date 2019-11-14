В Оренбурге открыли торгово-экономическую миссию казахстанских компаний

В Оренбурге открыли торгово-экономическую миссию предприятий из Республики Казахстан, сообщает RIA56.

В церемонии приняли участие первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин, советник-посланник посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров и президент союза «Торгово-промышленная палата Оренбургской области» Олег Авдеев.

Также присутствовали представители региональных министерств сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, управления внешних связей, администрации Оренбурга.

Ранее kp.ru сообщал, что на форуме Россия — Казахстан в Омске заключили 14 соглашений.