Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.

«Зеленский называет «Северный поток — 2» «угрозой для Европы», но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой», — написал сенатор в своём Twitter.

Он выразил мнение, что Зеленский явно опасается только потери доходов после прекращения транзита российского газа.

«Сказал бы прямо: «Гроши боюсь потерять от прекращения транзита». Вот и вся «угроза», — отметил Пушков.

Ранее Зеленский на итоговой пресс-конференции после встречи с финским коллегой Саули Ниинистё предупредил, что оценка «Северного потока — 2» только как сугубо коммерческого проекта может дорого обойтись всей Европе в будущем.

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