Зеленский вновь назвал «Северный поток — 2» угрозой для всей Европы
- Reuters
Как отметил президент, для Украины является чрезвычайно важным расширение сотрудничества в энергетической сфере, информирует Интерфакс-Украина.
«Речь идёт, в частности, об энергосберегающих технологиях. Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос «Северного потока — 2», подчеркнул, что этот проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнёрам в будущем», — заявил Зеленский.
Он рассказал, что договорился с Ниинистё активизировать экономическое сотрудничество двух стран, особенно в инвестиционной сфере.
В августе Зеленский после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой также назвал «Северный поток — 2» угрозой Европе.
Подробнее — в материале RT.