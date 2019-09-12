Зеленский вновь назвал «Северный поток — 2» угрозой для всей Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является угрозой для Европы.

Как отметил президент, для Украины является чрезвычайно важным расширение сотрудничества в энергетической сфере, информирует Интерфакс-Украина.

«Речь идёт, в частности, об энергосберегающих технологиях. Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос «Северного потока — 2», подчеркнул, что этот проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнёрам в будущем», — заявил Зеленский.

Он рассказал, что договорился с Ниинистё активизировать экономическое сотрудничество двух стран, особенно в инвестиционной сфере.

В августе Зеленский после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой также назвал «Северный поток — 2» угрозой Европе.

Подробнее — в материале RT.