Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд
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«Российский кредит на сумму €1,58 млрд был полностью погашен накануне», — написал он в Twitter.
Как отметил чиновник, Никосия теперь сможет выделять средства на свои нужды на международных рынках.
Кипр договорился с Россией о выдаче кредита в 2011 году. Общий его размер составил €2,5 млрд.
Позднее российская сторона согласилась перенести погашение с 2016-го на 2018—2021 годы, снизив при этом процентную ставку.
Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о самых крупных должниках России.