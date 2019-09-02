Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд

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Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд. Об этом сообщил министр финансов страны Харрис Георгиадес.
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд
  • © Zueger, E./Arco Images GmbH
  • globallookpress.com

«Российский кредит на сумму €1,58 млрд был полностью погашен накануне», — написал он в Twitter.

Как отметил чиновник, Никосия теперь сможет выделять средства на свои нужды на международных рынках.

Кипр договорился с Россией о выдаче кредита в 2011 году. Общий его размер составил €2,5 млрд. 

Позднее российская сторона согласилась перенести погашение с 2016-го на 2018—2021 годы, снизив при этом процентную ставку.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о самых крупных должниках России.

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