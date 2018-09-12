РФПИ намерен провести первые сделки с Китаем в нацвалютах в начале 2019 года
«Первые сделки будут в начале следующего года. У нас есть договорённость с Банком развития Китая о большом юаневом фонде объёмом в эквиваленте $10 млрд», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что Москва и Пекин выступают за использование нацвалют в расчётах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества Москвы и Пекина.