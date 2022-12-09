Специалист Поярков рассказал о преимуществах цифрового рубля

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков выразил мнение, что цифровой рубль является удобным инструментом и не имеет отношения к криптовалюте.

Центробанк создаёт цифровой рубль для обращения расчётов и контроля за транзакциями, объяснил специалист в разговоре с телеканалом «360».

«Для пользователя он ничем не будет отличаться от обычного рубля. Он не имеет практически ничего общего с криптовалютой. Его нельзя назвать анонимным, так как он абсолютно централизованный», — отметил эксперт.

Основное преимущество нового платёжного средства — крайне низкие транзакционные издержки. Использование нового вида безналичных расчётов эксперт назвал огромным плюсом.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.