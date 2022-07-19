Премьер Литвы: отказ от поставок российского газа в Европу скажется на его цене

Возможный отказ России от поставок газа в Европу затронет и Литву — в частности, это скажется на ценах на топливо, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

«Мы полностью обеспечиваем потребности Литвы в природном газе и уже отказались от его закупок в России, но дефицит этого сырья на рынке скажется на цене газа, поэтому будет иметь последствия и для нас», — цитирует её ТАСС.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

8 июля российский лидер Владимир Путин предупредил о тяжёлых последствиях для Запада при отказе от топлива из России. Он подчеркнул, что попытки Европы заместить энергоресурсы привели к росту цен на углеводороды и удорожанию энергии для потребителей.

Так, например, экономист Йенс Эрхардт, эксперт по фондовому рынку, заявил, что остановка поставок российского газа в Германию обойдётся стране в €1 трлн.