Экономист оценил в €1 трлн отказ Германии от российского газа
Эрхардт отметил, что на ситуацию в экономике влияют высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга в Германии.
«Мы также почувствуем это в Германии», — заявил он в интервью Handelsblatt.
Эксперт добавил, что антироссийские санкции серьёзно влияют на ситуацию в Германии и ЕС в целом.
«Мы не сможем заменить дешёвый российский газ в ближайшие четыре года», — сообщил экономист.
По его словам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдётся в €1 трлн.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, так как не сумел предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования.