Экономист Йенс Эрхардт, эксперт по фондовому рынку, заявил, что остановка поставок российского газа в Германию обойдётся стране в €1 трлн .

Эрхардт отметил, что на ситуацию в экономике влияют высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга в Германии.

«Мы также почувствуем это в Германии», — заявил он в интервью Handelsblatt.

Эксперт добавил, что антироссийские санкции серьёзно влияют на ситуацию в Германии и ЕС в целом.

«Мы не сможем заменить дешёвый российский газ в ближайшие четыре года», — сообщил экономист.

По его словам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдётся в €1 трлн.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, так как не сумел предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования.