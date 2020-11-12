В погоне за выгодой: курс биткоина превысил $16 тыс. впервые с января 2018 года
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
В четверг, 12 ноября, мировые криптовалюты уверенно дорожают в ходе глобальных торгов. В середине дня курс биткоина демонстрировал рост около 4% и в моменте достигал почти $16 120 за монету. Значение стало самым высоким с января 2018 года.
При этом общая капитализация рынка электронных денег увеличилась более чем на $5 млрд — до $457 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.
Отметим, что за последний месяц биткоин подорожал на 40%. На фоне возросшей неопределённости в мировой экономике в связи с пандемией многие инвесторы стали активнее покупать криптовалюту в качестве надёжного средства сбережения денег. Об этом в интервью RT рассказал директор по маркетингу криптовалютной P2P-площадки Chatex Александр Хвойницкий.
«Инвесторы видят, как стремительно могут обесцениться их сбережения, и поэтому ищут возможность сохранить средства. Многие, например, начинают переводить деньги из долларов в золото, но при этом растёт и спрос на биткоины. В этом смысле монета стала полноценным защитным активом — она, как и золото, дешевеет на фоне относительной стабильности и дорожает при росте глобальной напряжённости», — объяснил эксперт.
Более того, наблюдаемая динамика стоимости биткоина лишь подогревает интерес участников рынка к криптовалюте, считает исполнительный директор EXANTE Анатолий Князев. По его словам, в условиях почти непрерывного подъёма цены инвесторы боятся упустить выгоду и наращивают покупки цифровой монеты. Такие действия игроков приводят к дополнительному повышению курса.
«Помимо этого, инвесторы стали рассматривать инвестиции в биткоин как способ уберечь свои деньги от рисков ослабления доллара. Игроки ждут, что нацвалюта США окажется под давлением из-за социальной политикой Джо Байдена и его нового пакета фискальных мер», — отметил Князев в разговоре с RT.
- Reuters
- © Beawiharta
Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Процесс подсчёта голосов затянулся, но уже 7 ноября ведущие СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Согласно докладу Комитета по ответственному подходу в вопросах федерального бюджета (CRFB), в случае прихода к власти Байден планирует выделить на поддержку американской экономики $2—4,2 трлн. Между тем значительная накачка финансовой системы деньгами рискует привести к ослаблению доллара и росту курса биткоина, считают аналитики.
Как полагают эксперты, в пользу криптовалютного рынка по-прежнему играют действия мировых центробанков. В 2020 году для поддержки национальных экономик регуляторы многих стран заметно снизили процентные ставки и начали проводить сверхмягкую монетарную политику. На этом фоне в мире начали расти инфляционные риски, а инвесторы стали чаще вкладывать деньги в криптовалюты.
«Принципиальное отличие биткоина и большинства других электронных денег от национальных валют состоит в ограниченности эмиссии цифровых активов. Поэтому биткоин по своему замыслу является отличным инструментом защиты от инфляции, что приводит к повышению спроса на актив», — пояснил в беседе с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.
Скрытые риски
Как полагает Юрий Мазур, в ближайшее время стоимость электронной валюты может обновить очередной рекорд и превысить отметку $18 тыс. Более того, уже в первой половине 2021 года криптовалюта способна подорожать до $20 тыс., считает эксперт.
В то же время опрошенные RT специалисты предупреждают об угрозе возникновения нового пузыря на рынке цифровых активов. Свои опасения эксперты объясняют произошедшим в мае 2020 года халвингом — изменением правил добычи биткоина.
Отметим, что биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и создания нового блока информации о транзакциях в сети блокчейн. За решение этой задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.
С каждым годом поиск таких блоков становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м снизилась до 25 биткоинов, а в 2016-м — до 12,5. В мае 2020 года вознаграждение майнеров вновь сократилось вдвое и достигло 6,25 биткоина.
«Стоит отметить, что и в 2013-м, и в 2017-м надувались пузыри на рынке криптовалют — то есть именно в годы после халвингов. Не исключено, что такой сценарий повторится и в этот раз», — отметил Анатолий Князев.
Напомним, криптовалюты вызвали глобальный ажиотаж во второй половине 2017 года. Тогда менее чем за полгода биткоин подорожал почти в десять раз — до $20 тыс. Впрочем, уже тогда многие экономисты всерьёз стали говорить о рисках финансового пузыря.
Опасения экспертов подтвердились в 2018 году. С января по декабрь курс биткоина обвалился почти на 80% — с $20 тыс. за монету до уровня $3—4 тыс.