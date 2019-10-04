Сервис на высоте: почему резкое торможение российской промышленности сопровождается рекордным ростом сферы услуг

За последние полгода производственный сектор России серьёзно замедлился после рекордного ускорения весной. В сентябре уровень деловой активности в отрасли опустился до десятилетнего минимума. Эксперты связывают такую ситуацию с торможением промышленности в мире из-за торговых войн. В то же время российская сфера услуг уверенно растёт. По мнению аналитиков, динамика остаётся позитивной благодаря потребительскому кредитованию и нововведениям в работе бизнеса. Что может произойти с двумя главными направлениями экономики страны — в материале RT.

С начала 2019 года деловая активность в обрабатывающей промышленности России показывает неоднозначную динамику. Соответствующий индекс PMI снижался с января по февраль, но уже в марте ускорился до двухлетнего максимума и достиг отметки 52,8 пункта. Впрочем, после этого показатель вновь стал опускаться и по итогам сентября составил 46,3 пункта. Значение стало самым низким за последние десять лет. Такие данные представлены в обзоре аналитического агентства IHS Markit.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Российские производители в сентябре указали на самое быстрое падение производительности с апреля 2009 года. Снижение объёмов производства было во многом связано с уменьшением объёмов новых заказов и потерей клиентов», — говорится в исследовании IHS Markit.

Как объяснил в беседе с RT директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов, Россия оказалась под влиянием общемирового торможения промышленности. По последним данным J.P. Morgan, индекс деловой активности в глобальном производственном секторе на протяжении пяти месяцев остаётся ниже психологической отметки 50 пунктов. Согласно оценке Тремасова, главной причиной такой динамики стали торговые войны.

Напомним, в 2018 году США начали взимать повышенные пошлины с импортируемых из Китая товаров. Власти азиатской республики ввели аналогичные меры против Вашингтона. Стороны неоднократно пытались договориться о взаимовыгодной торговой сделке, но каждый раз обсуждение заканчивалось введением новых пошлин.

В результате в мае 2019 года промышленный PMI Китая пробил уровень 50 пунктов и на сегодняшний день по-прежнему остаётся ниже этой отметки. При этом в США показатель достиг минимального уровня с лета 2009 года и в сентябре составил 47,8 пункта.

Примечательно, что торговая война США и Китая также заметно ударила по странам Европы. Об этом в интервью RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По последним данным, производственный PMI еврозоны обновил семилетний минимум и упал до 45,7 пунктов.

«Государства, чья экономика зависит от состояния глобальной торговли, переживают не самые лучшие времена. Всемирный банк уже ухудшил прогнозы по темпам роста мирового товарооборота почти в два раза — до 1,2%. Агрессивное поведение американского правительства нарушило международные цепочки продаж: рост ВВП Китая сокращается, что негативно влияет на одного из главных экспортёров КНР — Германию. Как следствие, негативный эффект распространился и на остальные страны Европы», — пояснил Николаев.

По данным ФТС, в 2018 году еврозона и Китай занимали наибольшие доли в экспорте России — 34% и 12,5% соответственно. Таким образом, падение деловой активности у ключевых покупателей национальной продукции вызвало снижение заказов у российских производителей, считает Николаев.

Спрос на услуги

Падение деловой активности в промышленности России сопровождается рекордным ускорением сектора услуг страны. Согласно подсчётам IHS Markit, в сентябре соответствующий индекс PMI достиг максимального уровня с апреля и поднялся до 53,6 пункта.

«Поддержкой сфере услуг послужил рост, хотя и относительно сдержанный, новых заказов. Соответственно, компании увеличивали численность рабочих мест впервые с апреля», — отмечают в IHS Markit.

Во многом росту сектора услуг способствует стабильный внутренний спрос. В интервью RT Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович объяснил это расширением рынка потребительского кредитования.

«В 2018 году у нас объёмы платных услуг населению составили порядка 9,5% ВВП, а за первые шесть месяцев 2019-го эта доля несколько выросла — до уровней 10—11% ВВП. Динамика сектора услуг в определённой мере отражает состояние потребительского спроса в экономике. Хотя сам внутренний спрос сейчас остаётся под давлением, его очень серьёзно поддерживает рост потребительского кредитования», — пояснил Покатович.

Более того, аналитики также связывают рост сферы услуг с переходом российских предпринимателей на сервисную бизнес-модель. Она подразумевает, что заказчики вместо покупки необходимого для работы оборудования берут его в аренду. Такая стратегия позволяет бизнесу снижать краткосрочные затраты.

«Сервисная бизнес-модель активно внедряется и в производстве. Например, компании всё чаще сдают в аренду произведённое ими оборудование с дальнейшим его обслуживанием. Отчасти эта тенденция может влиять на рост деловой активности именно в секторе услуг», — пояснил в беседе с RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Опрошенные RT эксперты по-разному оценивают дальнейшие перспективы российской сферы услуг. Кирилл Тремасов считает, что в ближайшее время сектор может начать замедляться вслед за промышленностью.

«Наблюдаемый рост деловой активность может быть временным явлением. Зачастую, если изменяется ситуация в промышленности, через определённое время соответствующим образом реагируют и услуги», — пояснил эксперт.

В то же время Антон Покатович считает возможным усиление деловой активности в промышленности России уже в 2020 году. В результате сектор услуг также продолжит расти.