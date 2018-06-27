Трудовой бонус: как рост реальных зарплат населения может отразиться на российской экономике

В 2018 году реальные зарплаты россиян увеличатся на 6,3%. Как отмечают в Минфине, рост доходов населения станет одной из причин ускорения экономики до 2,1% ВВП. Также эксперты выделяют наращивание объёмов экспорта, положительную динамику в промышленности, удешевление кредитов и относительную стабильность курса рубля. При этом в ближайшие годы основным экономическим драйвером развития страны должны стать инвестиции. О ситуации в экономике России — в материале RT.

В 2018 году реальные зарплаты населения России вырастут на 6,3%. Об этом в среду, 27 июня, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.

Так, по словам первого зампреда, увеличение реальных доходов населения станет одним из факторов ускорения роста ВВП России наряду с положительными данными по инфляции и промышленности.

«Мы видим, что снижается инфляция по сравнению плановыми значениями. Мы планировали 4% в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8%, рост экономики в текущем году — 2,1%, помимо промышленного производства растут и доходы населения. Только рост реальных зарплат в текущем году мы оцениваем в размере 6,3%», — заявил Антон Силуанов.

Примечательно, что, по оценке Минфина, с начала 2018 года рост реальных зарплат уже составил 9%.

«Наиболее важным драйвером роста доходов населения стали единоразовые выплаты в январе—марте 2018 года отдельным категориям госслужащих — учителям и медикам. Это произошло с целью исполнения прежних указов Владимира Путина о повышении зарплат», — рассказал RT главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

Вместе с тем, как отмечает эксперт, в большинстве случаев выплаты носили одноразовый характер, а повышение базовых окладов пока ещё не произошло. В связи c этим существуют опасения, что эффект от увеличения заработных плат бюджетникам может иметь краткосрочное влияние на общий позитивный тренд роста доходов населения.

Впрочем, руководство страны уже обратило внимание на образовавшуюся проблему и намерено решить её уже в ближайшее время. Так, в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы не должно быть временным. При этом уже 26 июня глава государства утвердил перечень поручений по итогам своей ежегодной телеконференции.

В частности, правительству, администрации президента, а также органам исполнительной власти было поручено до 15 августа подготовить доклад по ситуации с оплатой труда отдельных категорий бюджетников. Власти должны не допустить снижения зарплат, поднятых в рамках исполнения майских указов президента от 2012 года, и представить предложения по «обеспечению их дальнейшего роста».

«Удастся ли достигнуть значения выше 6%, во многом будет зависеть от инфляции и индексации доходов бюджетников. Я полагаю, что шансы выйти на заявленный Минфином уровень высокие. Номинально зарплаты в первом квартале уже выросли на 6,8%, а инфляция пока остаётся низкой. При этом повышение налогов ожидается лишь с 2019 года», — пояснил RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По заявлению главы Минфина, наметившееся увеличение реальных доходов населения найдёт отражение и в ожидаемой пенсионной реформе. Так, согласно планам правительства, индексация пенсий граждан будет проходить лишь после окончательного завершения ими своей трудовой деятельности.

«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому мы говорили, что будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства. В целом наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, при выходе на пенсию вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчёте такого пенсионера», — заявил Силуанов.

Граница роста

Рост заработных плат стал следствием оживления экономики и увеличения государственных доходов, считает Георгий Ващенко. По его словам, прогнозируемый Минфином рост ВВП в 2,1% соответствует верхней границе ориентиров Минэкономразвития. Напомним, МЭР ожидает, что в 2018 году экономика России вырастет на 1,7—2,1%.

«Причина роста экономики — отсутствие внешних шоков, для сглаживания которых государству пришлось бы тратить резервы и занимать за рубежом — делать всё то, что смягчило бы негативный эффект, но создало бы риски в будущем», — пояснил Георгий Ващенко.

Основными причинами экономического ускорения эксперт называет удешевление кредитов предприятиям и населению, относительно стабильную динамику курса рубля, а также заметный рост экспорта. По данным ФТС, за первый квартал 2018 года объём поставок российских товаров за рубеж увеличился на 23,6% (до $103 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Кроме того, на фоне тренда снижения кредитных ставок по стране в Центробанке отмечают увеличение объёмов заимствований среди граждан. Согласно оценке регулятора, в 2018 году рост кредитования населения составит 13—18% вместо прогнозируемых ранее 11—13%.

«Исходя из статистики по ВВП за первый квартал, главными факторами роста экономики стали финансы за счёт роста кредитования и обрабатывающая промышленность за счёт роста госзаказов и оборонзаказов, а также увеличение налогов поступление по причине высоких цен на нефть», — добавил Владимир Тихомиров.

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По его словам, в ближайшие несколько лет ключевым драйвером российской экономики могут стать инвестиции. Но это произойдёт в случае успешной реализации проекта по созданию инфраструктурного фонда.

В ближайшее время Министерство экономического развития намерено представить правительству план по ускорению роста инвестиций в рамках выполнения поручений президента. Об этом 27 июня рассказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

«С точки зрения объёма инвестиций — три ключевых блока, которые должны стать базой инвестиционного роста. Первый — увеличение инфраструктурных инвестиций. Здесь, по нашим оценкам, инфраструктурный фонд должен достичь порядка 1,5 трлн рублей в год, чтобы выйти на заданные уровни. Вторая история — это увеличение инвестиций в жилищное строительство, в том числе за счёт активного роста ипотечного кредитования. И третье — это активный рост инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг», — цитирует ТАСС Орешкина.

Как ожидают в Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал (затраты на создание и обновление средств, многократно участвующих в производстве) должны ежегодно расти на 6%. Таким образом, их доля в ВВП может достигнуть 25% уже к 2024 году.