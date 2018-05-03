Игра на опережение: Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк России заявил о снижении ставок по потребительским кредитам. Сильнее всего подешевели займы на сумму от миллиона рублей — уменьшение составило 8 процентных пунктов, до уровня 11,9% годовых. Кредиты на сумму от 300 тыс. рублей до миллиона будут выдаваться под 11,9—15,9%. По мнению экспертов, госбанк не только отреагировал на решение Центробанка по снижению ключевой ставки. В ожидании дальнейшего смягчения политики российского регулятора Сбербанк играет на опережение, пытаясь заполучить самых качественных заёмщиков.

Сбербанк России в четверг, 3 мая, сообщил о снижении ставок по потребительским кредитам. Диапазон сокращения составил — в зависимости от суммы кредита — от одного до восьми процентных пунктов.

В пресс-релизе госбанка уточняется, что максимальное снижение зафиксировано по потребкредитам на сумму от 1 млн рублей. Ставка по ним сократилась на 8 процентных пунктов и составляет 11,9% годовых. Кредиты от 300 тыс. до одного миллиона рублей подешевели на 1—4 процентных пункта, до 11,9—15,9%. Однако ставки на суммы в диапазоне от 30 до 300 тыс. рублей остались прежними — от 12,9% до 19,9%.

«Предложенные условия призваны сделать более доступным наше предложение и поддержать высокий спрос на потребительские кредиты в целом, который мы наблюдаем с начала 2018 года. За первый квартал мы выдали рекордные 313,6 млрд рублей, что на 75% больше аналогичного периода предыдущего года», — отмечает управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков в официальном пресс-релизе Сбербанка.

В госбанке подчёркивают, что наиболее сильное снижение по кредитам на сумму свыше 1 млн рублей связано с повышенным спросом россиян на кредитование от 300 тыс. рублей. Ранее банк снижал ставки по потребкредитам на 1,5% в рамках акции, запланированной до 30 апреля.

В настоящее время Сбербанк выдаёт «Кредит на любые цели» на сумму от 30 000 до 5 млн рублей на срок до пяти лет гражданам, которые получают зарплату или пенсию в банке. Возраст заёмщиков снижен с 21 года до 18 лет.

«Вероятнее всего, кредиты на эти суммы приобретаются для личных нужд. В последнее время идёт активный рост ипотечного кредитования. Как следствие — растёт спрос на ремонтные услуги, товары для ремонта, бытовую технику, товары для дома и мебель», — прокомментировал RT решение Сбербанка аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Рост ипотечного кредитования в России в последние несколько лет аналитики объясняют политикой Центробанка по снижению ключевой ставки. В течение 2017 года она уменьшалась шесть раз и достигла 7,75% годовых. На сегодняшний день этот показатель составляет 7,25% годовых.

В тренде

Как отметил в беседе с RT директор аналитического департамента Alpari Александр Разуваев, Сбербанк действует в рамках рыночного тренда. Снижением ключевой ставки ЦБ спровоцировало крупные розничные банки понижать стоимость кредитов для заёмщиков. В частности, о снижении ставок по беззалоговым кредитам с начала года сообщали ВТБ, Бинбанк, Глобэкс и «Российский капитал».

«Сейчас текущий уровень ставок по потребительским кредитам находится в диапазоне 13—16% годовых. На последнем заседании совета директоров 27 апреля Центробанк не стал снижать ключевую ставку, однако сейчас у участников рынка на фоне низкой инфляции существуют ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятора — поэтому банки снижают ставки», — отметил Разуваев.

Как уточнил Тимур Нигматуллин, сокращение стоимости кредитов происходит с небольшим лагом — в настоящий момент Сбербанк отыгрывает февральское понижение ключевой ставки Центробанка.

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«В банковским сектором Сбербанк играет на опережение. У госбанка низкое фондирование — дешевле, чем у любого другого банка России, поэтому он всегда может выдавать кредиты по более низкой ставке. Банк видит возможность снижения ставки и сокращает её, чтобы получить качественных заёмщиков до того, как их начнут «собирать» другие игроки рынка», — пояснил Нигматуллин.

По мнению Александра Разуваева, снижение банковских ставок призвано стимулировать спрос со стороны населения на кредиты. Как отмечается в мартовском докладе Центробанка, расходы жителей России в 2018 году в целом увеличатся на 3,8—4,3%. По мнению аналитиков ЦБ, такая ситуация связана с отсутствием внешних и внутренних шоков, а также снижением инфляционных ожиданий.