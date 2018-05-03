Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставки по ряду потребительских кредитов. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что ставка на займы от 1 млн руб. упала на восемь процентных пунктов — до 11,9 % . Она одинакова для всех категорий клиентов, уточнили в банке.

«Снижение ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей составило 1–4 п. п., новые ставки — 11,9–15,9 %. Ставки на суммы 30–300 тыс. рублей останутся неизменными и составят 12,9–19,9 %», — уточнили в банке.

Кроме того, Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 млн руб. и снизил минимальный возраст заёмщика с 21 года до 18 лет.