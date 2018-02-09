Вызов принял: Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Центробанк России по итогам первого в 2018 году заседания совета директоров уменьшил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых. Топ-менеджмент регулятора отмечает снижение рисков инфляции, но предупреждает об усилении неопределённости на глобальном рынке. Аналитики считают, что ЦБ и дальше будет понижать ставку для развития кредитования в стране. При этом эксперты не ожидают давления на рубль. Что произойдёт с денежно-кредитной политикой России в 2018 году — в материале RT.

Первое в 2018 году заседание совета директоров Центробанка завершилось решением регулятора снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых.

«Годовая инфляция остаётся на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики», — говорится в официальном пресс-релизе Центробанка, опубликованном 9 февраля по итогам заседания совета директоров.

В частности, топ-менеджмент российского регулятора предупреждает об усилении неопределённости на глобальных финансовых рынках, но при этом подчёркивает снижение вероятности роста годовой инфляции до 4% в 2018 году.

Ещё в начале месяца Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет быстрее переходить к нейтральной денежно-кредитной политике. «Мы видим пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас ослабли девальвационные риски, связанные с внешними факторами», — цитирует ТАСС председателя Центробанка.

Решение российского регулятора не стало сюрпризом для финансового рынка, участники которого ещё накануне прогнозировали снижение ключевой ставки на 0,25%. Впрочем, ряд специалистов не исключали и большего смягчения. Некоторые из опрошенных Reuters экспертов ожидали снижения ключевой ставки на 0,5% — до 7,25%.

«В целом рынок ожидал снижение ключевой ставки на 0,25%. ЦБ идёт на смягчение денежно-кредитной политики из-за отсутствия реальных угроз, направленных на российские гособлигации. Вероятно, снижение ключевой ставки будет продолжаться в течение всего года. Всё будет зависеть от ситуации с санкциями, которые пока никто не отменял, и от экономической ситуации в России», — пояснил RT начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Аналитики исключают влияние пятничного решения Центробанка на ослабление рубля, который и без того сейчас испытывает серьёзное давление из-за проблем на мировых фондовых рынках и падения цен на нефть.

В разговоре с RT главный инвестиционный консультант БКС Брокер Сергей Скоробогатов добавил, что на решение ЦБ по ставке также повлияют и последние геополитические события.

«Решение по вводу санкций со стороны США ещё не окончательно, но, так или иначе, это бы отчасти повлияло на решения нашего регулятора, который всё-таки больше отталкивается от внутриэкономической конъюнктуры: инфляции, безработицы и доходности на долговом рынке», — пояснил эксперт.

Профессор финансов РЭШ Олег Шибанов напоминает о данных Росстата, которые свидетельствуют о снижении годовой инфляции в январе до 2,2% (с 2,5% в декабре). С другой стороны, экономист подчёркивает, что рост ВВП в 2017 году составил лишь 1,5%, деловая активность улучшилась незначительно, а промышленный индекс PMI хоть и снижается, но остаётся в положительной зоне. Такая ситуация свидетельствует о замедлении экономики во второй половине 2017 года.

О снижении экономической активности в четвёртом квартале 2017 года говорится и в материалах ЦБ. «Однако остаётся некоторая неопределённость в оценке причин этого замедления, в том числе роли временных факторов», — отмечают в Центробанке. При этом регулятор считает, что настроения производителей сохраняются на относительно высоком уровне. По прогнозам ЦБ, в дальнейшем их поддержит рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также повышение темпов роста мировой экономики.

«При этом внешний сектор и действия ФРС США не подразумевают возможности резко снижать ставку: рост доходности американских облигаций означает некоторое снижение привлекательности российских бумаг, а цены на нефть пока снижаются. Это окажет давление на инфляцию и валютный курс в будущем. Поэтому я считаю, что резко (на 0,5% или больше) понижать ставку пока не стоит», — отметил в разговоре с RT Олег Шибанов.

Экономист считает, что сейчас на валютный рынок значительное влияние оказывает «бюджетное правило» Минфина, подразумевающее покупку больших объёмов валюты при высокой цене на нефть. По информации министерства, с 7 февраля по 6 марта будет приобретено валюты на 298,1 млрд рублей. Предыдущий объём покупки составил 257,1 млрд.

Поэтому, по мнению Шибанова, уровень ключевой ставки ЦБ будет, скорее, дополнительным аргументом для инвесторов по вопросу выхода из российских бумаг, если США введут новые санкции.

В целом аналитики прогнозируют к концу 2018 года снижение ключевой ставки до 6,5—7% годовых. «Если инфляция будет колебаться на уровне около 4%, то Банк России будет продолжать постепенное уменьшение ставки. Рисками являются цены на нефть и теоретически возможные санкции на российские акции и облигации, что может существенно повлиять на колебания цен этих активов», — прогнозирует Олег Шибанов.