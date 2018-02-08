Штормовой февраль: курс доллара США вырос до максимума с декабря 2017 года

В четверг, 8 февраля, курс доллара США установил максимум с декабря 2017 года и поднялся до 58 рублей. Февраль стал не самым удачным для российской нацвалюты, которой пришлось отражать удары глобального рынка. Падение мировых цен на нефть, обвал на фондовых площадках и сохранение угрозы введения санкций на госдолг России стали основными факторами ослабления рубля. Что ждёт валютные торги на Московской бирже в ближайшее время — в материале RT.

В торговую сессию в четверг, 8 февраля, курс доллара США на Московской бирже обновил максимум с декабря 2017 года и поднялся выше уровня 58 рублей. Официальный курс Центробанка России на 9 февраля составил 57,67 рубля за доллар и 70,77 рубля за евро.

Уходящая неделя стала не самой позитивной для российской нацвалюты. Впрочем, как и весь февраль. Рубль снижался вслед за удешевлением нефти, обвалом мирового фондового рынка и угрозой санкций, несмотря на рекомендации Минфина США не накладывать ограничения на госдолг России.

«Пока нефть будет допускать такие просадки (8 февраля нефть эталонной марки Brent снизилась до $65 за баррель. — RT), до тех пор будет слабеть и рубль, который сейчас и так завис на фоне желания инвесторов перейти от рискованных активов к более надёжным инструментам», — отметил в разговоре с RT начальник отдела брокерских операций «РосЕвроБанка» Евгений Волков.

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Одна из основных причин корректировки валютного и нефтяного рынков связана с обвалом на Уолл-стрит, который потянул за собой азиатские и европейские торговые площадки. Американский рынок акций падал шесть торговых сессий подряд и потерял более 8% по основным индексам.

Что касается ситуации со снижением цен на нефть, то опрошенные RT эксперты объяснили это технической коррекцией на рынке: за полгода стоимость сырья выросла с $45 до $70 за баррель. При этом, как утверждают специалисты, ни один восходящий тренд не обходится без кратковременных остановок.

Ключевым фактором давления на цены стала рекордная добыча нефти в США. На прошлой неделе число буровых установок в стране выросло до максимума за полгода и составило 765. Такие данные приводит нефтесервисная компания Baker Hughes.

Аналитики подчёркивают, что главной силой, сдерживающей падение нефтяных котировок, остаётся соглашение по заморозке добычи ОПЕК+. По данным Reuters, в январе 2018 года страны-экспортёры выполнили условия сделки на 138%.

При этом эксперты рынка отмечают, что нацвалюта всё же проявляет устойчивость к глобальным вызовам и сохраняет предпосылки для восстановительного роста

«Вполне возможно, что падение было бы намного серьёзнее и мы увидели бы рубль уже на уровне 58 рублей за доллар и выше. Факторами, сдерживающими ослабление рубля, выступают по-прежнему большой интерес к рублёвым активам у зарубежных банков и инвесторов, а также тот факт, что на прошлой неделе сократился риск в отношении введения санкций на российский госдолг. Эти риски всё ещё остаются, но на какое-то время инвесторы смогли спокойно выдохнуть — пока эта проблема откладывается», — пояснил RT эксперт аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Напомним, самое ожидаемое событие на российском и мировом долговом рынке произошло 2 февраля, когда американский Минфин опубликовал доклад, в котором не рекомендовал конгрессу вводить санкции в отношении российского государственного долга (ОФЗ).

«Учитывая размеры российской экономики, её связь с мировыми рынками активов и полное исполнение международными компаниями требований санкций, масштабы последствий от наложения ограничений на российский госдолг остаются неопределёнными и эффект может затронуть как российских, так и американских инвесторов и предпринимателей», — отмечается в докладе Минфина США.

Евгений Волков считает, что если в ближайшее время цена на нефть вновь пойдёт вверх, то она потянет за собой и рубль, сделав его более привлекательным для инвесторов. Аналитик добавил, что факторами, которые повлияют на курсовую ситуацию в ближайшее время, будут также решение Центробанка по ключевой ставке (совет директоров ЦБ намечен на 9 февраля) и сохранение угрозы санкций на ОФЗ.

«На мой взгляд, пока рубль остаётся несколько перекупленным. Справедливый, равновесный курс я вижу к середине года — в районе 60 рублей за доллар. Я бы не назвал это девальвационной динамикой или бегством из рубля. Это будет справедливая реакция курса на дальнейшее сокращение разницы между процентными ставками. Помимо этого, геополитические риски, связанные с санкциями, будут по-прежнему сохраняться», — прогнозирует Юрий Кравченко.

Аналитик считает, что укрепление российской валюты ниже 55 рублей за доллар возможно только в случае существенного роста цены на нефть ближе к $75-80 за баррель.