Технический перерыв: почему цена на нефть снижается после рекордного роста

Паника на мировом фондовом рынке повлияла на снижение нефтяных котировок. После рекордного за последние три года роста торги на глобальных сырьевых биржах демонстрируют неоднозначную динамику. Так, эталонная марка нефти Brent всё ещё не может подняться в цене выше $67 за баррель. Ключевым фактором давления на её стоимость стало крупнейшее увеличение добычи в США — уже в 2019 году страна может стать мировым лидером по объёму производства углеводородов. Однако пока усилия ОПЕК+ по сокращению уровня добычи не дают американским компаниям обвалить котировки. Чего ждать от рынка энергоресурсов в ближайшие месяцы — в материале RT.

В среду, 7 февраля, мировые цены на нефть демонстрируют неоднозначную динамику. На открытии торговой сессии в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent увеличилась на 0,88% — до $67,45 за баррель. Впрочем, уже во второй половине дня котировки возобновили падение последних дней и снизились до $66,75 за баррель.

Напомним, что 25 января стоимость Brent вышла к трёхлетнему максимуму и пробила отметку в $71 за баррель. После этого цена недолго удерживалась в коридоре $68—70, а уже 6 февраля опустилась ниже $67.

По мнению опрошенных RT аналитиков, на рынке энергоресурсов происходит техническая коррекция. За полгода стоимость нефти выросла с $45 до $70 за баррель. При этом, как утверждают эксперты, ни один восходящий тренд не обходится без кратковременных остановок.

На нефтяную корректировку цен повлиял и обвал на мировом фондовом рынке. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Американский рынок акций падал шесть торговых сессий подряд и потерял более 8% по основным индексам. При этом обвал в США вызвал панику у мировых инвесторов и спровоцировал снижение индексов на азиатских и европейских площадках.

Американский разгон

Ключевым фактором давления на цены стала рекордная добыча нефти в США. На прошлой неделе количество буровых установок в стране выросло до максимума за полгода и составило 765 штук. Такие данные приводит нефтесервисная компания Baker Hughes.

По оценке Управления энергетической информации США (EIA), в январе добыча нефти в Штатах увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки и достигла отметки 10,2 млн баррелей. Аналитики ведомства подчёркивают, что в ноябре 2017 года американские нефтепроизводители впервые за 38 лет перешагнули порог в 10 млн баррелей.

Как рассказал RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, американские сланцевые производители уже весной могут увеличить добычу ещё на 80—110 тыс. баррелей в сутки. По оценке эксперта, в пользу таких ожиданий играют налоговые льготы в стране, а также общая ценовая конъюнктура.

Согласно последнему прогнозу EIA, в 2018 году среднегодовой объём производства нефти в США достигнет исторического максимума в 10,6 млн баррелей в сутки (против 9,3 млн в 2017 году). Предыдущий рекорд был установлен в 1970 году, тогда Соединённые Штаты в среднем добывали 9,6 млн баррелей в день.

При этом, как прогнозируют эксперты агентства, уже в 2019 году США могут стать мировым лидером по объёму добываемой нефти. В среднем за год этот показатель составит 11,2 млн баррелей в сутки.

Поддержка на стороне

Экономисты считают, что на фоне рекордно растущей добычи в Штатах в пользу роста нефтяных цен играет позитивная статистика Американского института нефти (API). Согласно данным ведомства, на прошлой неделе запасы в США сократились на 1,1 млн баррелей. Такая информация стала неожиданностью для игроков рынка, поскольку эксперты ожидали увеличения на 3,2 млн баррелей.

Впрочем, как отметил в разговоре с RT ведущий аналитик AMarketsАртём Деев, главной силой, сдерживающей падение котировок, остаётся соглашение по заморозке добычи. По подсчётам аналитиков Reuters, в январе страны ОПЕК исполнили условия сделки на 138%. В то же время, по сообщению Минэнерго, Россия за прошлый месяц полностью выполнила квоту и сократила производство на 301,2 тыс. баррелей в сутки — до 10,95 млн в день. Официальную статистику нефтекартель представит 12 февраля в своём ежемесячном отчёте.

По оценке Деева, спад нефтяных цен мог бы носить более масштабный характер, если бы пакт ОПЕК+ не был продлён. В ноябре 2017 года экспортёры нефти приняли решение о пролонгации договора до конца этого года. Согласно прогнозам мониторингового комитета ОПЕК, балансировка рынка ожидается уже в третьем или четвёртом квартале. При этом участники сделки на данный момент пока не спешат с заявлениями по поводу её завершения.

«Участники картеля не хотят форсировать выход именно потому, что боятся сильной конкуренции со стороны производителей сланцевой нефти. При уровне цены на нефть выше $55 за баррель добыча сланцевой нефти становится высоко рентабельной и вступает в острую конкуренцию с нефтью, которую производит ОПЕК», — пояснил Деев.

Ценовые колебания

Как отмечает Георгий Ващенко, поддержку котировкам также оказывает и возможное эмбарго в отношении Венесуэлы. 4 февраля на встрече с главой МИД Аргентины госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское правительство по-прежнему рассматривает вариант введения запрета на продажу венесуэльской нефти и нефтепродуктов. По словам Ващенко, сырьевое эмбарго может привести к сокращению добычи в стране.

Согласно исследованию S&P Global Platts, производство нефти в Венесуэле в декабре опустилось до рекордного за 16 лет минимума и составило 1,7 млн баррелей в день. Вместе с тем министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи уверен, что государство в 2018 году ещё сможет вернуться к прежнему показателю в 2,3 млн.

Опрошенные RT эксперты считают, что прогнозировать дальнейшую динамику котировок ещё рано. Так, аналитики разошлись во мнениях относительно краткосрочного прогноза цен до начала весны.

По оценке Артёма Деева, до конца февраля нефть будет незначительно колебаться в пределах $67—69 за баррель. В то же время Георгий Ващенко не исключает дальнейшего снижения и движения цены барреля в широком диапазоне — $62—70.

Что касается динамики на ближайшие полгода, то Сергей Козловский из Grand Capital считает, что рост будет затруднителен без дополнительных стимулов. На этом фоне Brent может торговаться в районе $66—70 за баррель вплоть до очередной встречи ОПЕК+, которая намечена на 22 июня 2018 года.