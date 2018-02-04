Тиллерсон: Вашингтон рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго для Венесуэлы
США могут ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Как сообщает Todo Noticias, об этом глава Госдепа США сообщил на встрече с аргентинским коллегой Хорхе Фаури.
«Ввести санкции в отношении продаж нефти или переработки продуктов Венесуэлы — это то, что мы рассматриваем», — сказал Тиллерсон.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США расширило санкции в отношении Венесуэлы.
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