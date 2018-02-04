Тиллерсон: Вашингтон рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго для Венесуэлы

США могут ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Как сообщает Todo Noticias, об этом глава Госдепа США сообщил на встрече с аргентинским коллегой Хорхе Фаури.

«Ввести санкции в отношении продаж нефти или переработки продуктов Венесуэлы — это то, что мы рассматриваем», — сказал Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США расширило санкции в отношении Венесуэлы.