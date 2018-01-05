Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

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Министерство финансов США расширило санкции в отношении Венесуэлы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что американская сторона внесла в санкционный список четырёх бывших и действующих официальных лиц Венесуэлы.

Ранее Минфин Соединённых Штатов расширил санкции против Ирана.

В середине декабря 2017 года в Госдепартаменте рассказали, что санкции США против Венесуэлы могут быть скорректированы для тех, кто поддерживает «возвращение страны на демократический путь».

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