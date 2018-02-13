Криптовалютный срыв: удержатся ли курсы цифровых монет от нового падения

После рекордного обвала в начале 2018 года рынок криптовалют демонстрирует постепенный рост. Достигшая исторического минимума по капитализации биржа Coinmapketcap практически в полтора раза отыграла свои позиции — до $420 млрд. При этом курс биткоина стремится к отметке в $9 тыс. Однако аналитики считают, что цифровые монеты не смогут стать полноценным платёжным средством из-за тотального регулирования во многих странах. Эксперты не исключают, что в связи с этим биткоин может упасть до $1 тыс. Что ждёт «высокотехнологичные» деньги — в материале RT.

Как свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap, в первую половину торгового дня 13 февраля капитализация площадки достигла $419,82 млрд. Этот рост в полтора раза превысил исторический минимум в $279,4 млрд, зафиксированный 5 февраля.

После «чёрного криптовторника», когда курсы всех крупнейших цифровых активов обвалились практически на треть (стоимость биткоина снизилась на 15%, эфириума — на 21%, рипла — на 28%), валюты частично восстановили утраченные позиции.

Так, 13 февраля курс биткоина за сутки подорожал на 2,3% и составляет свыше $8 700 тыс. Впрочем, другие лидеры рынка — эфириум и рипл — синхронно стагнируют. Обе «монеты» на открытии торгов подешевели на 0,3% до $851,64 и $1,07 соответственно.

По мнению управляющего директора Cresco Finance Антона Сырчина, рынок приходит в себя после новостей из Китая, где ранее законодательно жёстко ограничили движение криптовалют, что и стало поводом для обвала.

«Позитивную динамику также обеспечили конгрессмены и представители Минфина США, которые признали криптовалюты материальным активом. Американские власти выразили интерес к этому инструменту и отметили необходимость дальнейшей работы с цифровыми валютами», — пояснил RT Сырчин.

Тем не менее, ряд экспертов утверждают, что бум спекулятивного спроса на криптовалюты прошёл. «Цифровые деньги ждёт судьба обычного платёжного инструмента, который при этом будет находиться в менее привилегированном положении, чем обычные деньги», — отметил в разговоре с RT заместитель председателя правления «Локо-Банка» Андрей Люшин.

Правила игры на рынке

Как отметила ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, лихорадка на рынке объясняется уверенностью людей, что криптовалюты — это высокодоходный инструмент. Лагард считает, что сейчас существует обширное пространство для спекуляций, в том числе и на теневом рынке.

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«МВФ активно занимается противодействием отмывания денег при помощи криптовалют. Сейчас нам точно нужно двигаться в сторону регулирования операций — сосредоточиться на том, кто имеет право на то или иное действие, кого проверяют и кем управляют должным образом», — заявила Лагард в интервью CNN.

Однако даже частичное признание государствами криптовалютной торговли влечёт за собой обязательства, включая подготовку нормативных актов о капитале, ликвидности и борьбе с отмыванием денег. Об этом заявил член правления Евроцентробанка Ив Мерш в своём выступлении на финансовом форуме в Лондоне.

Именно большой объём обязательств, а также непроработанность технологических аспектов рынка, препятствуют легализации криптовалют и их превращению в полноценное платёжное средство, считает Андрей Люшин.

«Регуляторы попросту не потерпят, чтобы в экономике появилось ещё одно средство обращения. Поэтому мы скептически настроены по поводу дальнейшего роста стоимости биткоина и других валют. Скорее всего, их стоимость и дальше будет снижаться — биткоин может вернуться в район $1 тыс. и даже ниже», — прогнозирует эксперт.

Данные ЕЦБ свидетельствуют, что пока криптовалюты не составляют полноценной конкуренции лидерам фиатного сектора. Как уточнил Ив Мерш, высокотехнологичные деньги по-прежнему мало привязаны к реальным активам и редко используются в сравнении с традиционными валютами.

Так, ежедневно в мире насчитывается около 284 тыс. транзакций с помощью биткоина, тогда как количество розничных платежей с помощью евро составляет 330 млн. Таким образом, общее число биткоин-транзакций составляет лишь 0,08% от объёма платежей в евро.

По словам Ива Мерша, активному использованию биткоин-платежей препятствует сразу несколько факторов: низкая скорость транзакций (каждую должны подтвердить шесть майнеров, и в условиях высокой нагрузки на сети обработка одного платежа занимает до нескольких часов), а также их высокая стоимость. Например, одна транзакция в биткоинах обходится в $25, что эквивалентно 12,5 тыс. электронных мгновенных платежей.

Reuters

Непризнанные валюты

В ЕЦБ считают, что главной проблема для рынка по-прежнему остаётся отсутствие юридического признания криптовалют со стороны государств.

Сейчас правовой режим для криптовалют варьируется от страны к стране, и единого подхода к регулированию пока не существует. К примеру, Народный банк Китая в 2014 году запретил обработку биткоинов финансовыми учреждениями, однако разрешил проводить транзакции с помощью криптовалют физлицам.

В Японии после краха крупной биржи цифровых валют Mr.Gox власти заговорили о необходимости регуляции рынка и введении соответствующего налогообложения.

Банк Таиланда 13 февраля запретил финансовым организациям королевства проводить любые операции с криптовалютами. Как сообщила газета Bangkok Post, банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать её, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли.

Быстрее всех официальное признание криптовалюты получили в США — в 2013 году суд в Техасе постановил, что они могут использоваться в качестве денег для покупки услуг или товаров. В марте 2014 года Служба внутренних доходов США (IRS) постановила, что биткойн будет рассматриваться как собственность для целей налогообложения, а не как валюта. Такое решение повлекло обложение «монеты» налогом на прирост капитала.

В России легализовать операции с биткоинами планируется в 2018 году. Сейчас Минфин готовит законопроект о криптовалютах, первый текст которого министерство опубликовало 25 января. Согласно документу, электронные деньги рассматриваются не как средство платежа, а как финансовые активы. Предполагается, что в России криптовалютный рынок будет организован по аналогии с фондовым. То есть, физлицо сможет приобретать токены на сумму не более 50 тыс. рублей, и для этого необходимо будет открыть специальный счёт у оператора биржи. Организаторы ICO, в свою очередь, должны будут предоставлять о себе полные данные, включая раскрытие бенефициаров.