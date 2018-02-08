«Криптовалюты — это творческая энергия»: о чём говорил Баста со студентами «Плешки»

8 февраля рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, выступил перед студентами Российского экономического университета им. Плеханова. Встреча, которая была анонсирована как «первая мотивационная лекция», в действительности проходила в формате «вопрос-ответ». RT приводит наиболее яркие фрагменты выступления Басты.

О способности всё успевать: Я занимаюсь боксом. Мне говорят: «Ты старый уже, с тебя песок сыпется, куда ты лезешь? И плечико зажатое, и ножку тянешь...» Как про музыку мне говорили — «Это совершенно не твоё». В принципе, я согласен, что это не моё. Но мне просто очень хочется!

О блокчейне: Что касается блокчейна, майнинга и криптовалют в целом — это очень интересно, это невозможно уже остановить, это неотъемлемая часть мирового процесса. Не только экономического, а в целом. Мне кажется, что государство изобретает законы в попытке нащупать какую-то правильную дорогу, потому что это очень сложная тема, и необходимо выбирать стратегию регулирования, а не запрета... Вообще, криптовалюты — это творческая энергия. Это возможность использовать собственные способности, идеи, возможность добиться каких-то феноменальных результатов.

О баттле рэперов Гуфа и Птахи: Это был незабываемый experience (опыт. — RT), я предлагаю всем посмотреть. Это больше, чем баттл. Лучший баттл! Это, как я называю, «Санта-Барбара», абсолютно удивительно, такой семейный гештальт. Все знают, что группа Centr — семья... шведская. И по-всякому складывалось. Было очень смешно, забавно. Это возвращение в молодость.

О мечте: У меня нет мечт, все мои мечты сбылись давным-давно. Есть какие-то пожелания и интересы. А вдохновляет меня окружающий мир, то, что происходит вокруг меня... Я отношусь к миру так, что каждый человек, который живёт в этом мире, является моим учителем. С половиной я категорически несогласен и нахожусь в диссонансе, в конфликте. Что-то я принимаю с благодарностью.

О рэп-баттлах: Баттл происходит ради хайпа. Всё это создаётся для того, чтобы получить отклик окружающего мира. Это как музыка. Есть такие люди, которые играют в игру, говорят: «Вы знаете, я пишу только для себя, и мнение этого порочного, грязного мира мне не интересно. Я настолько глубок, что плевать хотел на то, что говорят люди». Это самый большой обман и самое большое лукавство. Любой человек хочет получить оценку того, что он делает, и это замечательно.

Баттл Гуфа и Птахи

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О русском роке: Русская рок-сцена — такая достаточно условная штука. Ну, на данный момент. Это просто люди, которые играют под тяжёлые гитары. Потому что рок-музыка — это, всё-таки, что-то молодое и гневное. И рэп-музыка украла уже давно у рок-музыки эту фишку.

О конфликте на Украине: Моя фамилия — Вакуленко. У меня очень много родственников живут в Киеве, мой дедушка — из Кривого Рога. И всё, что происходит сейчас между Украиной и Россией, — это большая трагедия двух стран. Моя личная трагедия... Мне кажется, необходимо время, а потом всё встанет на свои места. Всё перебьёт какой-то здравый смысл. На самом деле, люди очень сильно переживают. И на Украине, и в России.

В ответ на просьбу дать напутствие: В юности меня всегда настораживали люди, которые давали советы, как жить. Мне было интереснее послушать об их опыте. Меня спрашивают: кто твой кумир, человек, на которого ты бы хотел равняться? Для меня это мой дедушка — человек, рядом с которым я прожил очень много, видел, как человек себя проявлял не просто на публике, в телевизоре, а рядом со мной показывал пример личного мужества, достоинства, любви и добра.