Абсолютный ноль: грозит ли криптовалютам полное обесценивание

После рекордного обвала в начале недели криптовалютный рынок оправляется на фоне заявлений американских сенаторов о перспективах блокчейна. В то же время власти большинства государств активно ужесточают контроль за оборотом цифровых денег, что уже сделало добычу монет невыгодной для майнеров. Аналитики не исключают краха большинства электронных валют по аналогии с кризисом на рынке интернет-компаний в начале 2000-х годов. «Схлопывание пузыря» может оставить в живых лишь самые инновационные и стойкие активы, считают эксперты. Спасутся ли криптовалюты от тотального исчезновения — в материале RT.

Криптовалютный рынок растёт второй день подряд, отыгрывая позиции после недавней просадки. По данным сайта Coinmarketcap, на торгах в четверг, 8 февраля, биткоин вырос на 8% (до $8197 за монету), эфириум — на 7% (до $819), рипл — на 3,5% (до $0,7). Общая капитализация рынка составляет $388 млрд.

Умеренное восстановление курсов происходит на фоне заявлений финансовых властей США. Во вторник, 6 февраля, на слушаниях в сенате обсуждалось регулирование криптовалют и ICO. В ходе встречи парламентарии не стали говорить о полном запрете операций на рынке. Вместо этого они предложили создать нормативную базу для контроля и поддержки рынка биткоина и онлайн-платформ по продаже цифровых монет. За принятие соответствующего законопроекта выступили руководитель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Дж. Кристофер Джанкарло и глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон.

По мнению аналитиков, нынешние колебания цифровой валюты в целом совпадают с динамикой рисковых активов по всему миру.

«За последние несколько дней падения и отскоки мировых рынков акций происходили синхронно с движением биткоина. То есть, несмотря на то что биткоин в целом живёт своей жизнью, его динамика всё же отчасти зависит от интереса глобальных инвесторов к рисковым активам», — рассказал RT управляющий активами Leon Family Office Артём Калинин.

Напомним, 2 февраля американский фондовый рынок обвалился после рекордного роста в 2017 году. Ключевые финансовые индексы падали шесть торговых сессий подряд и потеряли более 8%. Паника на Уолл-стрит передалась мировым инвесторам и привела к обвалу показателей на азиатских и европейских площадках.

При этом аналитики не связывают напрямую нестабильность курса биткоина и рынка акций.

Директор аналитического департамента Локо-Банка Кирилл Тремасов рассказал RT, что по сравнению с фондовым рынком реальные вложения в криптовалюты являются мизерными.

По его словам, ключевой фактор давления на цифровые активы связан с ужесточением законодательного регулирования во многих странах с начала 2018 года.

Контроль над фермами

Катализатором последнего падения стало ужесточение контроля за криптовалютами в Индии. Министр финансов Арун Джейтли заявил, что правительство не признаёт криптовалюты законным средством платежа и примет все возможные меры для прекращения использования криптоактивов. Сейчас на Индию приходится 10% мирового рынка биткоинов.

Ранее в Южной Корее вступил в силу запрет на анонимные операции с криптовалютой. Теперь данные обладателя аккаунта на бирже должны полностью совпадать с информацией владельца банковского счёта. Криптобиржи, в свою очередь, будут предоставлять банкам всю информацию о транзакциях, что в теории позволит правительству ввести соответствующее налогообложение.

Японское агентство финансовых услуг инициировало проверку всех криптовалютных бирж страны и анонсировало ужесточение контроля в данном секторе. Европол и Интепол сообщили о разработке мер по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты.

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Как пояснил RT управляющий партнёр FortRoss Ventures Виктор Орловский, криптовалюты по аналогии с интернетом носят глобальный характер, и запрет их оборота в отдельно взятой стране невозможен. Поэтому от полного хаоса и отсутствия контроля государства в дальнейшем будут переходить к тотальному запрету или жёсткому регулированию криптовалютного рынка. «Глобально регулирование рынка нормализовано во всех странах. Без контроля экономика блокчейна будет неустойчивой и волатильной, а для её развития нужна прозрачность и предсказуемость», — уверен Орловский.

Аналитики Bloomberg отмечают, что на фоне ужесточения регулирования и обвала цен на криптомонеты их добыча становится всё менее выгодной. В момент рекордного взлёта биткоина полученные майнерами средства значительно превышали затраты на электроэнергию и вычислительную мощность ферм. Сегодня же ситуация изменилась: рынок находится в стадии спада, а майнинг новых монет требует всё больших мощностей.

По данным Blockchain.info, 5 февраля ежедневный доход от добычи криптовалюты в мире упал до $16 млн (против $53 млн в декабре). Как отмечает представитель FBG Capital в Сингапуре Чжоу Шуодзи, покупка майнингового оборудования уже стала невыгодной.

Выживет умнейший

Напомним, что ещё в декабре 2017 года стоимость биткоина поднималась до $20 тыс. На фоне серьёзного обвала экономисты Goldman Sachs прогнозируют полное обнуление большинства существующих сегодня криптовалют. Об этом говорится в последнем аналитическом отчёте Инвестбанка.

Эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию на рынке цифровых активов с крахом пузыря доткомов (компаний, бизнес-модель которых построена исключительно на работе в интернете). Глава глобального аналитического отдела по инвестициям Goldman Sachs Стив Стронгин подчёркивает, что в начале 2000-х годов лишь некоторым интернет-компаниям удалось пережить случившийся кризис. Аналогичное развитие событий ждёт и электронную валюту, считают аналитики Инвестбанка.

«Какие из сегодняшних криптовалют станут новыми Amazon или Google, а какие со временем превратятся в несуществующие поисковые системы? Только лишь по причине наличия пузыря нельзя говорить о том, что текущие цены не смогут вырасти для горстки выживших криптовалют. В то же время не исключено, что большинство, если не все криптовалюты, больше никогда не взлетят до нынешних пиков», — считает Стронгин.

В 2000-х годах рынок интернет-услуг только формировался — не было ни крупных однозначных компаний-лидеров, ни даже понимания, как оценивать их стоимость, напоминает Артём Калинин. «Абсолютно то же самое сейчас происходит с криптовалютами: нет единого стандарта, нет однозначной валюты-лидера. Кто в итоге выживет или победит, крайне сложно сказать», — отмечает эксперт.

Калинин считает, что роль уцелевшей после краха криптовалюты может взять на себя новый пока ещё несуществующий игрок. Он должен будет предложить оптимальное решение с точки зрения стоимости транзакций. Артём Калинин не исключает, что таким выжившим может стать Telegram.

Ранее стало известно, что мессенджер Telegram в 2018 году планирует запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) и криптовалюту Gram.

Бриллиантовая монета

По словам опрошенных RT аналитиков, биткоин и другие криптовалюты продолжат снижение в ближайшее время, а их динамика будет зависеть от настроений на глобальных рынках. Сейчас инвесторы ожидают новостей от мировых регуляторов. В ближайшие полгода политика центробанков и изменение законодательств будут играть определяющую роль в стоимости цифровых денег. Об этом в разговоре с RT рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По оценке эксперта, первичный интерес, основанный на астрономическом росте цены биткоина и других криптовалют, уже находится на стадии спада. Именно поэтому рынку для дальнейшего роста необходима новая идея, которая бы вдохновила инвесторов.

Например, 5 февраля алмазная биржа Израиля (IDE) объявила о создании собственной криптовалюты, обеспеченной бриллиантами. Как отмечают инициаторы, такое решение должно сделать торговлю эффективнее и прозрачнее.

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Согласно недавнему докладу Министерства юстиции Израиля, сейчас транзакции проводятся анонимно при минимуме документации. Это привело к тому, что ФБР и Европол стали рассматривать торговлю бриллиантами как средство для отмывания денег и финансирования преступности.

Теперь каждая операция станет общедоступной благодаря технологии блокчейн, а участники сделок продолжат оставаться инкогнито. Биржа сможет предоставлять эту информацию регулирующим органам по официальному запросу. Об этом пишет агентство Reuters.

Бриллиантовая цифровая монета разработана IDE совместно с высокотехнологичной компанией CARATS.IO. Криптовалюта подкреплена покупкой алмазов на израильском рынке. При этом её индикатор вместе с другими экономическими показателями будет отображаться в торговом зале биржи и на различных интернет-сайтах.

Новый актив биржи будет двух видов: Cut — валюта для профессиональных участников рынка, Carat — для более широкого круга инвесторов. Как отмечает генеральный директор CARATS.IO Авишай Шоушан, разработчики криптовалюты создали для людей возможность инвестировать в рынок без фактической покупки и продажи алмазов.

По его словам, 25% от стоимости новой валюты будет поддерживаться алмазами в распоряжении биржи, что должно сделать актив стабильным и более привлекательным по сравнению с другими криптовалютами.