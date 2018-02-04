Новый курс: как доллар спровоцировал укрепление национальных валют развивающихся стран

Ослабление доллара США с начала 2018 года спровоцировало заметный рост курсов валют развивающихся стран, в том числе китайского юаня, тайского бата и колумбийского песо. Самое значимое укрепление продемонстрировал южноафриканский рэнд, что помогло переманить значительную часть иностранных инвесторов в экономику, которой ещё в 2017 года мировые агентства ставили «мусорные» рейтинги. О том, что происходит на валютных биржах государств с перспективной, но до конца не сформированной рыночной экономикой, — в материале RT.

Затянувшееся пике курса доллара США спровоцировало укрепление курсов валют развивающихся стран. Так, малазийский ринггит подорожал по отношению к «американцу» до максимума с июля 2015 года и поднялся до отметки 3,8 ринггита за $1. Колумбийский песо установил рекорд июня 2015 года (2,8 песо за $1), тайский бат укрепился до максимума октября 2013 года (31,3 бата за $1), китайский юань подорожал до уровня июля 2015 года (6,27 юаня за $1).

Наибольшее укрепление продемонстрировала нацвалюта ЮАР — южноафриканский рэнд. С ноября 2017 по январь 2018 года он подорожал на 19% до 11,9 за $1. Последний раз такое значение наблюдалось в апреле 2015 года. При этом, как отмечают аналитики Bloomberg, национальная валюта страны демонстрирует рекордные за десять лет трёхмесячные темпы роста.

Опрошенные RT эксперты считают, что малазийский ринггит, колумбийский песо, тайский бат, юань и особенно южноафриканский рэнд отличились внушительным ростом не только благодаря ослаблению курса доллара, но и в связи с глобальным перераспределением капиталов в пользу развивающихся стран.

«На фоне растущего недоверия к развитым рынкам, где фондовые индексы достигли рекордных максимумов, не имея для этого должной фундаментальной поддержки, инвесторы стали активно переориентировать капитал на прочие недооценённые рынки. Только за последние три месяца эти рынки получили более $300 млрд зарубежных инвестиций», — пояснил RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

Эксперт подчёркивает, что приток капитала усилил оптимистичный прогноз МВФ по экономическому росту развивающихся стран в 2018 году. На этом фоне развитые рынки с рисками образовавшихся финансовых пузырей явно проигрывают.

«Ключевой фактор — это всё-таки глобальные позиции доллара, которые ослабляются по целому ряду причин. Можно отметить неопределённость экономической политики американской администрации, опасения по поводу дальнейшего повышения ставок ФРС США. Эффект этих факторов на глобальную экономику снижается, и в таких условиях растёт аппетит к риску на мировых финансовых рынках, что поддерживает курсы валют развивающихся стран», — прокомментировал RT ситуацию на валютном рынке главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР), программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик.

Экономист отмечает и общий глобальный фон, который связан с улучшением и ростом оптимизма относительно перспектив мировой экономики, что также воздействует на позиции валют развивающихся рынков. Например, МВФ прогнозирует рост мирового ВВП в 2018 году на 3,9%.

Особую роль аналитики отводят ЮАР — стране, которой ещё в прошлом году ведущие мировые рейтинговые агентства ставили «мусорные» статусы. В частности, речь идёт о «большой тройке» — Moody's, Standard and Poor's и Fitch.

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Но не исключено, что аналитики пересмотрят свои прогнозы. Так, по данным Всемирного банка, рост экономики ЮАР в 2017 году составил 0,8%, но уже в 2018 году мировые кредиторы ожидают 1,1%, а в 2019 — 1,7%.

Финансовые аналитики отмечают небывалый приток инвестиций на фондовом рынке ЮАР. Так, среднемесячная разница между купленными и проданными акциями, которые торгуются на Йоханнесбургской бирже, вышла в плюс в конце 2017 года и достигла исторического максимума — $84 млн.

Оптимизм инвесторов растёт в связи с ожиданиями нового курса экономической политики правящей партии «Африканский национальный конгресс» под руководством Сирила Рамафосы, считают аналитики Bloomberg.

«Инвесторы могут переходить из одних развивающихся стран в другие, где фондовые пузыри ещё не обозначились. Например, сейчас очень высокий уровень задолженности в Индии. Возможно, игроки рынков реагируют на эту ситуацию. Существует и огромная проблема с долгами в Китае, которые с 2006 по 2017 год выросли на $22 трлн. При всех успехах КНР сейчас испытывает финансовые трудности», — рассказал RT заведующий кафедрой международных экономических отношений Института стран Азии и Африки МГУ Виталий Мельянцев.

Экономист пояснил, что слабый рост отмечается в Бразилии — страна находится во второй сотне по конкурентоспособности. Индия и Китай по результатам середины 2017 года входят в топ-50 из 135 стран по этому показателю. «И вдруг в ЮАР идёт большой приток инвестиций, что говорит не столько о силе экономики страны, сколько о некотором ослаблении в других государствах. Видимо, у финансовых игроков есть опасения по поводу успехов и финансово-экономических перспектив других мировых рынков», — заключил эксперт.