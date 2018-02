Смена настроений: почему инвесторы впервые за три года активно скупают акции китайских банков

С начала 2018 года акции китайских банков показывают существенный рост. Между тем ещё в прошлом году участники рынка рассматривали ценные бумаги финансово-кредитного сектора КНР как неинвестиционный актив, а ряд экспертов предупреждали об угрозе возникновения финансового пузыря. В январе капитализация двух крупнейших банков в мире, China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China, впервые за три года превысила стоимость их чистых активов. Аналитики считают, что такая ситуация связана с политикой властей Китая по ужесточению надзора в банковском секторе, а также с повышением курса юаня. Говорит ли оптимизм инвесторов о снижении рисков в крупнейшей банковской системе мира — в материале RT.

По итогам января стоимость акций китайских банков показывает внушительные темпы роста — такое происходит впервые после краха фондового рынка в 2015 году. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index с начала декабря вырос на 17%. Наибольший прирост демонстрируют бумаги банковского сектора, которые не так давно расценивались инвесторами как неинвестиционный актив по причине значительной доли теневого сектора, растущих «плохих» долгов и низкой прибыли.

Акции крупнейших китайских банков последние три года торговались ниже их балансовой стоимости. Но с начала 2018-го ситуация стала меняться. Капитализация China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China — двух крупнейших банков в мире — в январе превысила стоимость их чистых активов.

Капитализация четвёртого банка мира, Agricultural Bank of China, за месяц повысилась на 21%, а таких банковских структур, как Bank of China и China Citic Bank, — на 19%.

Росту ценных бумаг способствует их биржевая торговля с заметной скидкой по сравнению с акциями глобальных конкурентов. Так, коэффициент цена/прибыль (отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли) для китайских публичных банков сейчас находится на уровне 7,1, что в два раза ниже, чем у американских банков, и в 1,6 раза ниже, чем у японских. Такие расчёты приводят аналитики Bloomberg. Экономисты объясняют, что низкие значения коэффициента говорят о недооценённости акций.

Поддержку акциям оказывает и укрепление курса юаня, которое способствует росту активов банков КНР в долларах США. С начала года китайская валюта подорожала на 3,8% по отношению к американскому доллару.

Англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на данные Bank of China отмечает, что рост доходов китайских банков в 2018 году увеличится на 7,7% по сравнению с результатом в 5%, показанным годом ранее.

Аналитики связывают оптимизм инвесторов с надеждами, что политика Си Цзиньпина снизит риски финансовой системы, а растущие процентные ставки обеспечат увеличение прибыли.

«С конца 2017-го в Китае заметно активизировались новые инвестиционные правила, согласно которым деньги направляются на конкретные проекты, подпадающие под поощряемые формы внешних инвестиций. И банки являются операторами этих проектов», — рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Невозвращенцы»

Рост банковского сектора не прекратился даже после того, как один из банков, входящих в топ-10 Китая, был уличён в фальсифицировании заявок на получение кредитов для покрытия собственных «плохих» активов. Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) оштрафовала отделение Shanghai Pudong Development Bank Co. на 462 млн юаней за сокрытие невозвратных кредитов через 1483 подставные компании.

Невозвратные кредиты — главная проблема китайских банков. Для поддержки экономического роста финансовая система КНР годами наводнялась дешёвыми кредитами. В результате банки столкнулись с постоянно растущим числом «плохих» долгов. Причём их точное количество неизвестно и значительно отличается по разным оценкам.

По данным комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC), доля просроченных кредитов оставалась неизменной и держалась на уровне 1,74% (на 30 сентября 2017 года). Между тем проведённый ранее Bloomberg опрос банковских работников Китая показал, что официальная статистика значительно занижена. Гонконгский инвестбанк CLSA в 2015 году оценивал долю просроченных кредитов на уровне 15—19%.

В начале января агентство Reuters со ссылкой на CBRC сообщило, что комиссия смещает приоритет в сторону усиления контроля за теневым банкингом и межбанковскими операциями. Теперь при нарушении правил корпоративного управления и ипотечного кредитования, а также при размещении «плохих» активов будут применяться строгие меры наказания.

«Рост китайского банковского сектора будет продолжаться как минимум до конца 2018 года, но вряд ли он будет таким, каким был в 2008—2009 годах. Мы сейчас можем говорить не столько о росте банков, сколько об укреплении стабильности банковского сектора», — считает Маслов.

Без разговоров о стабильности

Аналитики опасаются, что снижение рисков и ужесточение контроля в отрасли не исключает повышения концентрации банковской системы. Главными бенефициарами новых правил становятся крупнейшие банки, которые практически не участвовали в теневом кредитовании.

По оценке Deutsche Bank AG, в первой половине 2017 года доля внебалансовых кредитов в «большой четвёрке» банков (Industrial & Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China) составляла только 2% против 17% для других публичных банков.

Согласно данным Народного банка Китая (PBOC), объём теневого банкинга в 2016 году вырос до 253 трлн юаней ($38 трлн) и составил 109% от официального банковского сектора Китая.

Борьба с теневыми кредитами приведёт к резкому падению прибыльности небольших банков, полагают аналитики. Кроме того, политика CBRC по ограничениям межбанковских операций затронет основной источник их финансирования.

Несмотря на позитивные изменения, эксперты не спешат говорить о стабилизации китайской банковской системы. По оценке Bloomberg Economics, при сохранении сегодняшнего тренда в отрасли к 2022 году совокупный долг Китая будет составлять 327% ВВП.

«Риски финансовой системы Китая будут снижаться до конца 2018 года, но в целом нельзя сделать вывод, что китайская банковская система является абсолютно стабильной. Мы видим, что есть лишь позитивная тенденция на укрепление, но это зависит от многих факторов, а не только от оборота капитала. Например, от эффективности крупных китайских проектов», — отметил Маслов.