Трамп заявил, что курс доллара будет только укрепляться

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Американский президент Дональд Трамп заявил в ходе беседы с телеканалом CNBC, что доллар будет укрепляться в связи с позитивной ситуацией в экономике США.

«Доллар будет сильнее и сильнее, и в конечном счёте я хочу, чтобы он был сильным», — отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер добавил, что страна «снова становится сильнее в экономическом отношении и в других сферах».

Ранее Трамп заявил об экономическом подъёме в США, добавив, что «страна наконец-то снова побеждает».

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