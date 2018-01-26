Трамп заявил, что курс доллара будет только укрепляться

Американский президент Дональд Трамп заявил в ходе беседы с телеканалом CNBC, что доллар будет укрепляться в связи с позитивной ситуацией в экономике США.

«Доллар будет сильнее и сильнее, и в конечном счёте я хочу, чтобы он был сильным», — отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер добавил, что страна «снова становится сильнее в экономическом отношении и в других сферах».

Ранее Трамп заявил об экономическом подъёме в США, добавив, что «страна наконец-то снова побеждает».