«Обман — это не про биткоин, а про доллар»: эксперт по криптовалютам Джон Макафи о будущем цифровых денег

Первый месяц нового года был отмечен стрессом, который испытали обладатели некоторых криптовалют: они подешевели в несколько раз, вынудив людей в панике избавляться от инновационных сбережений. В интервью RT известный программист, криптовалютный эксперт и один из крупнейших майнеров в мире Джон Макафи объяснил, что вызвало обвал рынка цифровых денег, а также дал ответ на вопрос, есть ли будущее у электронных финансов.

— Джон, курс биткоина продолжает падать. Люди встревожены. Что, на ваш взгляд, происходит?

— Ничего особенного. На протяжении следующих пяти лет подобное будет происходить 2-3 раза в год. Банки, правительства и люди, которым криптовалюты причиняют ущерб, в ужасе. Сильнее всех напуган крупнейший американский банк JP Morgan, поскольку он рискует потерять больше других.

В сентябре прошлого года председатель совета директоров JP Morgan Джеймс Даймон, выступая на канале CNBC, заявил, что биткоин — это обман. После этого курс биткоина за час упал на 40%.

На следующий день я выступал в той же самой программе и сказал, что обман — это не биткоин, а американский доллар. Я один из крупнейших майнеров в мире. Чтобы выработать один биткоин, я потратил две тысячи долларов. В то же время для создания стодолларовой банкноты достаточно пяти центов (себестоимость выпуска одной купюры в США. — RT). Так какая же из этих схем является мошенничеством?

— То есть вы полагаете, что они сеют панику?

— Они просто поднимают шум и делают всё возможное, чтобы причинить криптовалютам максимальный вред. JP Morgan привлёк своих самых влиятельных консультантов по вопросам инвестиций, чтобы те заявили в сети, будто власти государств мира положат конец всем криптовалютам.

Ну и поскольку к этим экспертам прислушиваются важные шишки, то крупные держатели биткоинов и эфириумов ударились в панику. Чепуха!

— А власти действительно способны на такое?

— Правительства просто не могут закрыть биткоин, эфириум, монеро или какую-то ещё криптовалюту. Это невозможно. Нужно как следует осмыслить этот факт и успокоиться. Уже через неделю курс биткоина вернётся к прежним показателям, а, может, и превзойдёт их.

Периодически такое будет повторяться. Дело в том, что они использовали правильных людей, чьими услугами пользуются тысячи человек, — невероятно влиятельных инвесторов.

Когда эксперты им что-то говорят, они рассказывают об этом остальным. Это и вызвало некоторое падение курса.

Но он уже начинает восстанавливаться, так что не стоит впадать в панику и бросаться продавать.

— Вы считаете, сейчас подходящее время покупать криптовалюту?

— Самое подходящее! Я покупаю.

— Хорошо. Что вы думаете по поводу XRP, криптовалютной платформы для платёжных систем, которая известна тем, что нацелена на сотрудничество с банками и официальными структурами?

— Тут вот в чём проблема. Всё, что близко к банковской системе, не может быть в полной мере децентрализовано. Банки не хотят полной децентрализации.

Будет много криптовалют, которые внезапно начнут ориентироваться на банки, правительства и другие централизованные организации. Будьте осторожны: в долгосрочной перспективе они продержаться не смогут.

— Назовите какие-то перспективные криптовалюты и ICO (Initial Coin Offering, или первичное размещение токенов, — выпуск проектом токенов, то есть криптовалюты, которой в дальнейшем можно будет оплачивать услуги этой площадки), за которыми вы наблюдаете в данный момент?

— Самая перспективная, наверное, монеро. И только потому, что это единственная широко используемая криптовалюта, обеспечивающая анонимность. Понимаете, я почти постоянно присутствую в даркнете. Я ведь специалист по безопасности. А как мне знать, что́ происходит в хакерском мире, не вращаясь в кругу хакеров в даркнете? Два года назад все принимали к оплате биткоин. В даркнете никто не принимает кредитные карты. Но биткоин нельзя в полной мере назвать анонимным: можно восстановить информацию о транзакциях. Если вы сегодня выйдете в даркнет, то увидите, что все используют монеро. В своё время в даркнете начинал хождение биткоин — и вышел за его пределы. А сейчас, думаю, то же самое произойдёт с монеро.

— Когда, по-вашему, люди осознают, что криптовалюта стала частью их жизни?

– Для тех, кто пользуется криптовалютами, это, безусловно, уже произошло. Я знаю людей, которые отчаянно пытаются перевести всё, что делают, на криптовалютные рельсы. Это трудновато: например, чашку кофе в Starbucks вы себе так не купите — но скоро это будет возможно! Поверьте моему слову: в течение пяти лет полмира будет использовать криптовалюту. А у той половины, которая не будет, наверное, просто не будет смартфонов или доступа в интернет.

— Назовите критерии, на которые вы бы посоветовали обратить внимание при выборе ICO.

— Во-первых, надо понять, готовы ли вы сами это использовать. Так, я упоминал Outing Coin — я был бы рад иметь такое приложение, которое позволяет мне узнать, где устраивается уличный концерт, или пантомима, или что-то ещё, что меня заинтересует, и с помощью которого люди могут зарабатывать себе на жизнь. Такое приложение мне бы понравилось.

Если вам нравится то, что кто-то пытается создать, — отлично! Поддержите.

Во-вторых, следует узнать, насколько большим опытом в области построения цепочки блоков обладает команда, которая занимается данным проектом. (А эту информацию можно выяснить, потому что в документации будет приводиться список основателей и разработчиков.) Если опыта недостаточно, могут возникнуть сомнения: возможно, эта задача им не по плечу. И, наконец, попытайтесь определить, создаётся ли у вас впечатление, что те, кто разрабатывает этот проект, сами его любят. Вот так.

— Спасибо вам за эту беседу.

— Мне только хотелось бы сказать: в Америке меня то и дело критикуют и называют российским агентом, потому что я постоянно появляюсь в эфире RT. Я серьёзно! Правда, они сами говорят это неуверенно. Но я объясню, почему всё же появляюсь у вас, на российском телеканале. Потому что вы меня никогда не перебиваете. И не запрещаете мне, скажем, взять микрофон у журналиста, который берёт у меня интервью, и сказать то, что я хочу. Спасибо вам за это.