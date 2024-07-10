«Все новации подчинены одному главному принципу — справедливости»: Госдума и Совфед одобрили закон о прогрессивном НДФЛ

Государственная дума и Совет Федерации одобрили закон о переходе к прогрессивной шкале налогообложения физлиц. Нововведения заработают с 1 января 2025 года и затронут около 2 млн россиян. Речь идёт о тех, кто зарабатывает больше 200 тыс. рублей в месяц. В рамках изменений ставка НДФЛ будет варьироваться от 13 до 22%. При этом с 2026 года для ряда семей с детьми размер подоходного налога снизится до 6%. По оценкам властей, в течение следующих пяти лет нововведения принесут бюджету дополнительно свыше 3 трлн рублей. Эти деньги планируется направить на помощь нуждающимся людям и финансирование нацпроектов.

В среду, 10 июля, Государственная дума и Совет Федерации одобрили пакет правительственных поправок по совершенствованию фискальной системы России. Нововведения предусматривают, в частности, переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«На протяжении 20 лет шкала была плоская, теперь она будет прогрессивная… Налоговое законодательство должно решать вопросы на справедливой основе. Богатые должны платить больше, экономика должна развиваться, налоговая система должна быть стабильна. Это идеология сегодня принимаемого закона», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, власть и общество «достигли договора» при донастройке налогового законодательства. Нововведения, по её словам, направлены прежде всего на поддержку нуждающихся граждан.

«Это более справедливое налогообложение, когда защищены малоимущие и семьи с детьми. И здесь президент страны сыграл ключевую роль в определении концепции этих изменений… (Они нужны. — RT) не для того, чтобы в России не было богатых, а чтобы в России не было бедных», — подчеркнула Матвиенко.

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С 1 января 2025 года ставка НДФЛ 13% сохранится только для тех, кто получает до 2,4 млн рублей в год (до 200 тыс. рублей в месяц). В то же время при ежегодном доходе 2,4—5 млн (200—416,7 тыс. в месяц) налог вырастет до 15%, при 5—20 млн (417 тыс. — 1,67 млн в месяц) — до 18%, при 20—50 млн (1,67—4,17 млн в месяц) — до 20%, а при заработке более 50 млн рублей — до 22%.

При этом увеличенные налоги планируется взимать не со всей суммы доходов, а только с превышения порогов прогрессивной шкалы. Например, если человек зарабатывает 7 млн рублей в год, 2,4 млн из них будут облагаться по ставке 13%, часть между 2,4 млн и 5 млн (то есть 2,6 млн) — по ставке 15%, а всё, что выше 5 млн рублей (то есть оставшиеся 2 млн), — по ставке 18%.

По оценкам властей, рост налогов затронет лишь около 3% работающих граждан (это примерно 2 млн человек). Причём нововведения не будут распространяться на участников специальной военной операции в части выплат за работу в зоне СВО. Кроме того, повышенным НДФЛ не будут облагаться надбавки к зарплате трудящихся на Крайнем Севере и других территориях с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

В то же время руководство страны собирается снизить налоговое бремя для некоторых родителей. Так, с 1 января 2026 года льготу смогут получать россияне с двумя и более детьми, если среднедушевой доход на члена семьи не будет превышать размер полутора прожиточных минимумов.

Таким гражданам государство будет возвращать более половины уплаченного НДФЛ за предыдущий год. В результате реальная ставка подоходного налога для них составит всего 6%.

По данным Росстата, в 2025-м полтора прожиточных минимума на душу населения составят примерно 26,6 тыс. рублей в месяц. То есть в следующем году в семье из четырёх человек, двое из которых дети, родители смогут рассчитывать на частичный возврат НДФЛ, если суммарно будут ежемесячно зарабатывать не более 106,4 тыс. рублей. Обратиться за таким налоговым вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026-го.

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За счёт введения прогрессивной шкалы налогообложения в 2025 году федеральный бюджет может дополнительно получить примерно 533 млрд рублей, а до 2030-го включительно общая сумма поступлений должна составить порядка 3,1 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Министерства финансов.

«Все наши новации в налоговой сфере подчинены одному главному принципу — справедливости. Мы понимаем её следующим образом: все, кто имеет большие доходы, могут чуть побольше заплатить, а эти деньги пойдут на социальные программы и помощь тем людям, которые нуждаются в поддержке государства. В первую очередь это семьи с детьми», — объяснял ранее в интервью RT глава Минфина Антон Силуанов.

«Правильное и своевременное решение»

О планах модернизировать налоговую систему ещё в конце февраля объявил президент Владимир Путин. В своём послании Федеральному собранию глава государства призвал перейти к более справедливому распределению фискального бремени — в сторону граждан и компаний с высокими доходами — и одновременно уменьшить нагрузку на россиян с детьми.

«Таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов... Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально... Даже те, которые были ярыми сторонниками плоской шкалы (налогообложения. — RT), авторами плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно», — отмечал позже российский лидер.

РИА Новости

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), новые правила удержания НДФЛ позитивно оценивает подавляющее большинство граждан. Так, введение налогового вычета для семей с низкими доходами справедливым назвали 84% опрошенных, а переход к прогрессивной шкале подоходного налога — 78%.

«Повышение налогов для россиян, чей ежемесячный доход превышает 200 тыс. рублей… воспринимается как скорее правильное и своевременное решение… Кроме того, предложенная налоговая нагрузка видится скорее оптимальной: только 35% полагают, что ставку можно было ещё поднять, не согласны с этим утверждением больше половины (57%)», — говорится в исследовании ВЦИОМ.

Напомним, прогрессивная шкала действовала в России с 1992 по 2000 год и в разное время имела от трёх до семи градаций налога на доходы физических лиц: минимальная ставка составляла 12%, а максимальная — 35%. Впрочем, на фоне трудностей с администрированием НДФЛ и массовым уклонением от его уплаты с 2001 года власти решили отказаться от этой системы и ввели плоскую шкалу. После этого на протяжении 20 лет подоходный налог для всех граждан был установлен на уровне 13%.

Между тем по мере совершенствования работы ФНС налоговое администрирование в России стало улучшаться, и уже с 2021 года по предложению Владимира Путина в системе вновь появился элемент прогрессии. С тех пор для всех россиян с заработком более 5 млн рублей в год ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%. Причём увеличенным налогом облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей, а вырученные деньги идут на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.

«Дискуссия о возвращении прогрессивной шкалы шла уже довольно давно. Опыт введения второй ступени в 15% оказался позитивным: средства были социально окрашены и пошли на помощь тяжело больным детям. Новая, пятиступенчатая система довольно мягкая и плавная, что тоже позволяет большинству людей относиться к ней с пониманием», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, нововведения позитивно отразятся на экономике, поскольку все собранные налоги будут потрачены на приоритетные цели государства. В первую очередь речь идёт о поддержке семей с детьми и финансировании национальных проектов, пояснил специалист.

При этом после вступления изменений в силу население и бизнес вряд ли начнут массово уходить в серую зону, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, сегодня скрывать доходы и уходить от налогов уже гораздо сложнее, чем в 1990-х, поскольку у государства появилось больше возможностей для отслеживания транзакций.

«Конечно, попытки ухода от налогов будут, но у наших надзорных органов имеются все необходимые инструменты для выявления таких нарушений. При этом сегодня большинство крупных сделок проходит в цифровом формате, а объём наличных в обращении намного меньше, чем был ранее. Прогрессивная шкала — это мировой тренд. Причём, например, в Европе достаточно жёсткая система: там налоги доходят и до 60—65%. Так что у нас ещё довольно лояльная шкала», — добавила собеседница RT.