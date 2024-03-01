С оглядкой на выборы, ставку ЦБ и действия бизнеса: как могут измениться валютные курсы в марте

На открытии первых торгов весны доллар на Мосбирже дешевел до 90,9 рубля, евро дорожал до 98,63 рубля, а курс юаня не изменился и продолжал находиться вблизи 12,58 рубля. По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика всех трёх показателей будет зависеть от объёмов продаж экспортной выручки российским бизнесом. Помимо этого, определяющими факторами для нацвалюты станут президентские выборы, решение Центробанка по ключевой ставке и налоговый период. Что в результате может произойти с рублём — в материале RT.

В пятницу, 1 марта, курсы иностранных валют показывают неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия первых торгов месяца доллар дешевел на 0,27% — до 90,9 рубля, евро, напротив, дорожал на 0,02% — до 98,63 рубля, а стоимость юаня сохранялась вблизи отметки 12,58 рубля.

Отметим, что в феврале российская валюта несколько ослабла по отношению к американской, европейской и китайской. Так, за прошедший месяц стоимость доллара на Мосбирже выросла с 90,02 до 91,15 рубля, евро — с 97,56 до 98,61 рубля, а юаня — с 12,5 до 12,58 рубля. Причём в определённый момент значения даже поднимались выше 93,5, 100,8 и 12,8 рубля соответственно, но в последние дни зимы скорректировались.

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«В феврале бушевали санкционные страсти и рубль был волатилен. Участники рынка опасались, что США введут ограничения против Национального клирингового центра, но этого не произошло, и ситуация на валютном рынке стабилизировалась. В результате за месяц потери рубля составили около 1%», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, в марте одним из определяющих факторов для динамики рубля по-прежнему будет оставаться репатриация валютной выручки экспортёрами. По указу президента Владимира Путина бизнес должен возвращать из-за рубежа не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств компаниям нужно обменивать на рубли.

Напомним, глава государства утвердил этот механизм ещё в октябре 2023 года для поддержки нацвалюты. В тот момент получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и потребительской активности. Возникшая нехватка иностранных денежных знаков привела к их резкому удорожанию относительно рубля, и власти решили вмешаться в ситуацию.

«Вопрос просто в валютном регулировании... Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее, они придумают обходные пути — и придумали. Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами… они стабильные, нормальные, но регулирование совершенно точно придётся как-то поправить», — объяснял своё решение Путин.

РИА Новости

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Инициатива российского лидера во многом позволила остановить ослабление нацвалюты. Так, если ещё в первой половине октября 2023-го курс доллара на Мосбирже достигал 102 рублей, то непосредственно после вступления в силу президентского указа показатель стал резко снижаться и с тех пор пока больше не поднимался выше 98 рублей.

Более того, изначально предполагалось, что механизм репатриации валютной выручки будет действовать до конца апреля 2024-го. Впрочем, на сегодняшний день руководство страны вместе с предпринимателями обсуждает возможность продления инициативы до конца текущего года.

«Введённые меры по обязательной продаже крупнейшими экспортёрами валютной выручки показали свою эффективность… Правительство взяло в проработку (названные в ходе обсуждений вопросы. — RT), мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортёрами», — заявил 29 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Помощь регулятора

Помимо действий экспортёров, в наступившем месяце важным фактором для курса рубля будет решение Центробанка по ключевой ставке, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Заседание совета директоров ЦБ намечено на 22 марта. Как полагают опрошенные RT специалисты, на фоне всё ещё высокой инфляции регулятор пока не будет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) и сохранит ключевую ставку на текущей отметке.

Напомним, ещё в 2023-м для борьбы с повышением цен на товары и услуги Банк России более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых. С тех пор ЦБ продолжает удерживать её на достигнутом уровне.

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За счёт такого ужесточения ДКП кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и со временем ценовое давление должно ослабевать.

Хотя годовая инфляция в России уже перестала расти, для её снижения ЦБ пока планирует сохранять жёсткие денежно-кредитные условия. Причём на фоне поддержания высокой ключевой ставки кредиты остаются дорогими, бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать доллары, евро и юани. Одновременно растёт приток средств на депозиты в рублях, что тоже оказывает поддержку нацвалюте.

«Высокая ставка делала привлекательнее рублёвые активы, сдерживала спрос на импорт и, соответственно, иностранную валюту. Это внесло вклад в стабилизацию курса рубля», — заявила 16 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Предвыборное спокойствие

Определённое влияние на валютные курсы в ближайший месяц может оказать и внутриполитический фактор, уверен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Так, по его словам, в преддверии президентских выборов (намечены на 15—17 марта) рубль обычно демонстрирует стабильность либо укрепляется.

«Следующую после выборов волну усиления рубля, скорее всего, нужно будет ждать ближе к концу марта. В этот период компании будут обменивать больше валюты на рубли для уплаты налогов в бюджет», — добавил собеседник RT.

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По его мнению, на протяжении всего месяца курс доллара может колебаться в диапазоне 89—93 рублей, евро — в районе 97,5—101 рубля, а стоимость юаня, скорее всего, не выйдет за границы 12,5—12,8 рубля. Похожей оценки придерживается и ведущий аналитик «Цифры брокер» Даниил Болотских.

«У иностранной валюты нет существенных драйверов для того, чтобы снова начать дорожать относительно рубля. Поэтому в марте мы ожидаем сохранения торгов в диапазоне 88—95 рублей за доллар, 94—101 рубль за евро и 12—13 рублей за юань», — предположил Болотских в разговоре с RT.

Михаил Зельцер, в свою очередь, считает, что средняя стоимость доллара в марте останется вблизи 90 рублей, евро — на уровне 98 рублей, а юаня — около отметки 12,5 рубля. Впрочем, как полагает специалист, динамика показателей будет зависеть и от геополитических факторов.