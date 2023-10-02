С учётом действий властей и ситуации во внешней торговле: как могут измениться валютные курсы в октябре

На открытии первых торгов октября курс доллара на Мосбирже поднимался до 98,71 рубля, курс евро — до 104,23 рубля, а курс юаня — до 13,55 рубля. По словам экспертов, давление на российскую валюту продолжает оказывать ситуация во внешней торговле: получаемые от экспорта зарубежные денежные знаки поступают в страну в меньших объёмах, чем было год назад, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта. Тем не менее, как полагают специалисты, поддержку рублю должны оказать действия властей и высокие цены на энергоресурсы. На этом фоне аналитики не ожидают возвращения курсов доллара, евро и юаня к августовским максимумам. Как именно могут измениться показатели в октябре — в материале RT.

В понедельник, 2 октября, курсы иностранных валют на Московской бирже умеренно растут. В начале торгов доллар дорожал на 0,76% — до 98,71 рубля, евро — на 0,85%, до 104,23 рубля, а юань — на 0,42%, до 13,55 рубля.

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В ближайший месяц динамика показателей во многом будет зависеть от действий российских властей и ситуации во внешней торговле. Такую точку зрения в интервью RT выразил экономист Константин Церазов.

По его словам, на сегодняшний день в России по-прежнему наблюдается дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемых от экспорта долларов, евро и юаней сейчас поступает в страну меньше, чем год назад, а востребованность бизнеса в них резко выросла на фоне восстановления импорта. Усилившаяся нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля в последние месяцы.

Так, с конца весны валютные курсы на Мосбирже выросли примерно на 20%. Причём в августе стоимость доллара впервые за полтора года ненадолго поднималась до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, а юаня — почти до 13,96 рубля. После этого в ситуацию вмешалось руководство страны, и принятые меры позволили нацвалюте несколько укрепиться.

«В настоящий момент власти продолжают проводить вербальные интервенции в поддержку рубля, что говорит об их намерении не допустить новой волны его ослабления. Тем не менее пока что нет факторов, способных существенно изменить дисбаланс на валютном рынке и вывести курсы за пределы сложившихся диапазонов. Поэтому по итогам октября стоимость доллара, евро и юаня, вероятно, будет в рамках 92—98, 95—105 и 12—14 рублей соответственно», — предположил Константин Церазов.

Впрочем, как полагают специалисты, определённую помощь рублю может оказать наметившийся рост цен на энергоносители. По мнению аналитиков, это должно привести к увеличению притока экспортной выручки на Мосбиржу и как минимум сдержать ослабление нацвалюты.

«На стороне рубля сейчас удорожание нефти и газа… Однако против рубля по-прежнему играют геополитические факторы, высокий импорт и низкие нормативы возврата выручки из-за рубежа… Ориентир на осень — движение курса доллара к 92,5 рубля, а позже и к 90 рублям, евро — к уровню ниже 98 рублей, а юаня — к 12,5 рубля», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Сложное, но своевременное решение

Как отметил в разговоре с RT управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, в ближайший месяц одним из определяющих факторов для рубля будет заседание совета директоров Центрального банка по ключевой ставке. Согласно материалам на сайте регулятора, встреча намечена на 27 октября.

Только за последние полтора месяца на фоне ослабления рубля и роста инфляции ЦБ уже дважды повышал ключевую ставку и поднял её с 8,5 до 13% годовых. Такие действия призваны охладить потребительскую активность в стране и тем самым сдержать рост потребительских цен. Помимо этого, увеличение ставки обычно приводит к росту доходности облигаций федерального займа, а дополнительный приток инвестиций в эти бумаги должен позитивно отражаться на динамике рубля.

«Кроме того, в результате решений ЦБ растут ставки по депозитам, что стимулирует россиян больше сберегать в рублях. Компании, в свою очередь, сокращают новые заимствования в рублях и чаще тратят валютную ликвидность для обеспечения текущей деятельности», — отметил Константин Церазов.

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Как ранее заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, если бы регулятор оставил ключевую ставку на уровне 8,5% годовых, то сейчас курс доллара по-прежнему бы оставался трёхзначным, пишет ТАСС. В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал решение ЦБ сложным, но правильным и своевременным. При этом, как подчеркнул глава государства, сложившаяся ситуация на валютном рынке требует кропотливой работы властей, но в целом проблема решаема.

«Я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности… Я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что это тонкая сфера, но она (ситуация. — RT) управляема», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме 12 сентября.

Спорный механизм

Наряду с повышением ставки Центральным банком правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке. Это должно приводить к росту предложения иностранных денежных знаков на бирже и способствовать снижению курсов доллара, евро и юаня.

Между тем, по словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, проблему курсовых колебаний нельзя решать только за счёт ключевой ставки или возврата к стандартным мерам валютного контроля. В этой связи министр предложил обратить внимание на опыт Китая.

«Надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда всё-таки существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей… Сейчас у нас, как вы знаете, вообще нет никаких ограничений, например, на перевод рублей за рубеж ни для физических лиц, ни для юридических лиц — там процедуры достаточно простые. В результате у нас всё больше будет рублей там, которые будут... вовлекаться в валютные игры против (курса. — RT) рубля», — отметил Решетников.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

РИА Новости

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Между тем в Минфине, ЦБ и руководстве крупнейших российских банков усомнились в возможности полностью перенять опыт КНР, поскольку в этом случае есть риски возникновения двух разных валютных курсов. В ответ на это Решетников заявил о недопустимости двойного курсообразования, но призвал наладить чёткий мониторинг того, какой объём рублей сегодня циркулирует за рубежом и как они туда попадают.

Как объяснил RT основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров, на данный момент в Китае есть два разных юаня — для внешнего и внутреннего пользования. В первом случае валюта доступна всем и её курс определяется рынком, а во втором — операции с денежной единицей могут проводить лишь резиденты, а её стоимость жёстко регулируется финансовыми властями.

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«По факту получаются два разных курса: для своих и всех остальных. Но юань входит в пул мировых резервных валют, а потому Пекин может себе позволить подобные экстравагантные меры. Поскольку рубль не может похвастаться такой же свободной конвертируемостью, для нас возникновение двух курсов может стать губительным», — отметил Сидоров.

В этой связи специалист позитивно оценивает инициативу Минэкономразвития о налаживании мониторинга, чтобы понимать, куда и в каких объёмах уходит нацвалюта. Как пояснил аналитик, обилие действующих сейчас торговых схем, которые позволяют России обходить санкции, приводит к тому, что вычислить объём финансовых потоков бывает затруднительно.

«В текущих условиях можно обязать экспортёров продавать хоть 100% валютной выручки, но это не даст сильного эффекта, если рубли тут же будут утекать из страны за рубеж. И вот как раз мембрана — или некий механизм, регулирующий переход рубля с внутреннего рынка на внешний и обратно, — была бы полезна. Но, конечно, нужно продолжать работу с экспортёрами, совершенствовать монетарную политику и применять другие меры валютного контроля», — заключил Сидоров.