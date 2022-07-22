«В течение всего срока кредитования»: Путин поручил закрепить ставку по льготной ипотеке на уровне не выше 7% годовых

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки и установить субсидируемую ставку на уровне не выше 7%. Как ранее отмечал глава государства, инициатива должна помочь гражданам улучшить жилищные условия и поддержать строительный сектор. Эксперты не исключают, что в дальнейшем власти могут опустить льготную ставку по ипотеке ниже 7%, при этом российские банки уже выдают такие займы в среднем под 6,63% годовых. По мнению специалистов, в ближайшее время спрос на кредиты с господдержкой продолжит увеличиваться. Как в этих условиях могут измениться цены на недвижимость в стране — в материале RT.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках инициатив главы государства правительству, в частности, нужно до 25 июля обеспечить изменение условий программы льготной ипотеки.

«Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в документе.

Помимо этого, российский лидер поручил кабмину вместе с Центробанком определить дополнительные механизмы для обеспечения прироста выданных в 2022 году ипотечных кредитов на уровне не ниже 2021-го. Соответствующие предложения власти должны подготовить до 15 августа.

В июне во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин заявлял о необходимости помочь гражданам в решении жилищных вопросов, а также поддержать строительный сектор и смежные отрасли, где заняты миллионы работников. Именно для выполнения этих задач президент призвал вновь смягчить условия льготной ипотеки.

«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке», — объяснял Путин.

РИА Новости

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Отметим, что после заявления главы государства премьер-министр Михаил Мишустин уже в конце июня подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% годовых. Теперь, после утверждения президентского поручения, правительство официально должно будет выделить средства для финансирования инициативы. Об этом в беседе с RT рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Сейчас ключевая ставка Центрального банка уже находится на уровне 8% годовых, а процент по льготной ипотеке должен составлять не более 7% годовых. То есть разницу в 1% банкам будет возмещать государство. Скорее всего, для этого потребуется несколько миллиардов рублей», — пояснила Радченко.

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Напомним, по условиям программы до конца 2022 года все россияне могут взять ипотеку по льготной ставке при покупке квартир в новостройках. Максимальная сумма такого кредита зависит от региона: для Московской и Санкт-Петербургской агломераций — 12 млн рублей, а для других субъектов страны — 6 млн рублей.

Кроме того, в рамках инициативы гражданам можно брать кредиты в размере 30 млн и 15 млн рублей соответственно. Однако в этом случае субсидируемая ставка по-прежнему будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн рублей (в зависимости от региона) — оставшуюся часть придётся оплатить на рыночных условиях.

«Например, если вы хотите взять кредит (по льготной ипотеке в регионе. — RT) в размере 10 млн рублей на 20 лет, то вы можете получить 6 млн рублей по льготной ставке 7%, а ещё 4 млн рублей по ставке на рыночных условиях (сегодня это в среднем 10,69% годовых. — RT). В этом случае ежемесячный платёж будет составлять 112,6 тыс. рублей», — говорится на сайте компании «ДОМ.РФ».

Гибкие условия

Напомним, что с начала 2022 года условия программы льготной ипотеки менялись несколько раз. Так, ещё зимой при ключевой ставке Центрального банка 9,5% годовых россияне могли оформить льготную ипотеку под 7%, но в тот момент максимальная сумма кредита была единой для всех регионов страны и составляла 3 млн рублей.

В конце февраля на фоне санкций Запада в отношении России ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых для сдерживания инфляции. В результате российские банки стали массово увеличивать проценты по жилищным кредитам, и уже в середине марта средние по стране значения достигали 23—24% годовых. В этих условиях власти подняли ставку по льготной ипотеке до 12% годовых и одновременно повысили предельные размеры кредита.

По мере стабилизации обстановки в экономике с апреля ЦБ стал постепенно снижать ключевую ставку и на сегодняшний день вернул её к уровню декабря 2021 года — 8% годовых. Параллельно власти решили опускать и ставку по льготной ипотеке — сначала до 9%, а теперь до 7% годовых.

«Сегодня снижение ставки по льготной ипотеке серьёзно актуализировалось. Более того, с учётом наблюдаемой в России дефляции и значительного уменьшения ключевой ставки есть вероятность, что в дальнейшем льготную ставку могут опустить ниже 7% годовых», — предположил в разговоре с RT главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

РИА Новости

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Любопытно, что в настоящий момент большинство российских банков уже выдают такие кредиты под более низкий процент, чем значится в программе. Так, по данным «ДОМ.РФ», сегодня оформить льготную ипотеку в России можно в среднем под 6,63% годовых.

«Снижение ставки по льготной ипотеке даёт банкам возможность для ценового манёвра, в частности со страховкой или дополнительными условиями договоров. Сама программа стала самым популярным продуктом в части ипотечного кредитования, и банки заинтересованы в привлечении клиентов в данном направлении. Поэтому условия договоров для клиентов гибкие и комфортные уже сейчас», — объяснил RT первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По мнению Марка Гойхмана, в ближайшее время популярность льготной ипотеки в России может дополнительно увеличиться. В то же время эксперт пока не ожидает серьёзного увеличения спроса на рынке недвижимости. Как полагает Ирина Радченко, текущие условия могут привести к удешевлению квадратных метров в стране.

«Цены на жильё в России пока остаются высокими, но уже начали снижаться на фоне недостаточного спроса. По моим оценкам, осенью рынок вернётся к доковидным значениям по стоимости квартир — на уровень 2019 года. То есть вся та пена, которая была вызвана пандемией и привела к повышению цен на 20%, должна спасть. Повышение цен тогда было не рыночным, а спекулятивным», — объяснила Радченко.