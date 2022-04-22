Путин назвал безответственными заявления ЕС о решении украинского кризиса военным путём

Российский президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал безответственными заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путём.

«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путём, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков», — сообщила пресс-служба Кремля.

9 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после этого заявления Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, слова Борреля «существенно меняют правила игры». Министр предположил. что у Борреля «либо что-то накопилось личное», либо он оговорился, «либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал».

Также в Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений.