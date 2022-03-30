В Европарламенте заявили, что цензура в СМИ противоречит конституциям стран — членов ЕС

Португальский европарламентарий Сандра Перейра выразила сомнение в том, насколько легитимна и обоснованна цензура в сфере средств массовой информации на территории Евросоюза. Тезисы по этому поводу политик сформулировала в обращении к Совету ЕС. RT ознакомился с документом.

По словам Перейры, регламент 2022/350 Совета ЕС от 1 марта 2022 года среди прочего гласит, что европейским операторам «запрещается транслировать... любой контент юридических лиц, организаций или органов, перечисленных в Приложении XV». В этом перечне — несколько международных редакций RT и агентство Sputnik.

Парламентарий констатировала, что этим решением европейские власти превысили свои полномочия, посягнув на вопросы, входящие в компетенцию государств — членов сообщества.

Она привела в пример статью 37 португальской Конституции, согласно которой каждый имеет право «свободно выражать и раскрывать свои мысли посредством слов, изображений или любыми другими способами, информировать других и самого себя, а также получать информацию беспрепятственно и не сталкиваясь с дискриминацией».

«Как Совет прокомментирует правомерность и обоснованность навязывания государствам-членам цензуры в сфере СМИ, что противоречит их конституциям и демонстрирует пренебрежение их полномочиями?» — спросила евродепутат у Совета ЕС на фоне приведённых ею аргументов.

2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.