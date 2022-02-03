Глава СЖР Соловьёв прокомментировал решение в отношении немецких СМИ из-за RT DE

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Москва в качестве ответной меры на ситуацию с RT DE прекращает спутниковое и иное вещание Deutsche Welle в России.

«Союз журналистов всегда против ограничения деятельности журналистов: как наших журналистов за рубежом, так и иностранных журналистов у нас… Тем не менее, в данном случае — это ответный шаг российского МИД. Он достаточно жёсткий, но, видимо, по-другому уже никак нельзя было», — пояснил он.

Как отметил глава СЖР, несколько раз подряд все возможные способы начала работы RT в Германии «блокировались немецким руководством и разнообразными наблюдательными структурами».

«Они не хотят слышать иное мнение и применяют все возможные меры, чтобы это мнение заглушить, несмотря на декларирование свободы слова и свободы распространения информации», — сказал Соловьёв.

Он добавил, что Deutsche Welle «много лет свободно работала в России».

«И иногда даже была замечена в том, что призывала людей выходить на митинги... Тем не менее, деятельность не была после этого ограничена, хотя было сделано тогда замечание. Так что сейчас мы имеем дело с ответным шагом… Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Москва прекращает вещание Deutsche Welle в России.

МИД России сообщил, что причастным к блокировке вещания RT DE запретят въезд в страну