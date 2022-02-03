МИД России: причастным к блокировке вещания RT DE запретят въезд в страну

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Представителям структур, причастных к блокировке вещания телеканала RT DE, запретят въезд в Россию. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД России: причастным к блокировке вещания RT DE запретят въезд в страну
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«...запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещён въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение немецкого регулятора в отношении RT DE является посягательством на свободу слова.

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

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