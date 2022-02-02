Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB по RT DE Productions

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

«Это полная чушь. Вещать не прекратим. Это как если бы Роскомнадзор запретил Дойче Велле вещание на их собственном сайте. Стоит попробовать, кстати», — написала она в Telegram.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

По её словам, утверждения MABB о том, что RT DE Productions несёт ответственность за вещание канала RT DE, являются абсолютно необоснованными.

Она отметила, что MABB пытается ложно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве.

Ранее стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей».

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Позднее стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.