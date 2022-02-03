В Кремле назвали посягательством на свободу слова ситуацию с RT DE в Германии

Решение немецкого регулятора в отношении RT DE является посягательством на свободу слова, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация абсолютно очевидна: российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации запрещают вещание в Германии. Это не что иное, как посягательство на свободу слова», — сказал представитель Кремля.

В Москве сожалеют о происходящем, добавил Песков.

Как заявили в МИД России, Москва в четверг, 3 февраля, объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за ситуации с RT DE.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

Решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.