В Кремле назвали посягательством на свободу слова ситуацию с RT DE в Германии

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RT
Решение немецкого регулятора в отношении RT DE является посягательством на свободу слова, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали посягательством на свободу слова ситуацию с RT DE в Германии
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«Ситуация абсолютно очевидна: российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации запрещают вещание в Германии. Это не что иное, как посягательство на свободу слова», — сказал представитель Кремля.

В Москве сожалеют о происходящем, добавил Песков.

Как заявили в МИД России, Москва в четверг, 3 февраля, объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за ситуации с RT DE.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

Решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

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