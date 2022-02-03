МИД России: об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за RT DE объявят 3 февраля

Россия в четверг, 3 февраля, объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за ситуации с RT DE.

Об этом написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«ОБСЕ симптоматично молчит по решению ФРГ о запрете вещания RT DE. Госпожа Рибейру не увидела в этом «ничего такого», что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ», — говорится в сообщении.

Захарова заявила, что «тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейру будет вдвойне непростительно».

«Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит», — добавила она.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

Она отметила, что MABB пытается ложно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве.

Министерство иностранных дел России сообщило, что решение немецкого регулятора по поводу RT DE лишает Москву иного выбора, кроме как приступить к принятию ответных мер в отношении немецких СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.