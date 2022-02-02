МИД России приступит к ответным мерам в отношении немецких СМИ из-за ситуации с RT DE

Министерство иностранных дел России сообщило, что решение немецкого регулятора по поводу RT DE лишает Москву иного выбора, кроме как приступить к принятию ответных мер в отношении немецких СМИ.

В МИД отметили, что неоднократно обозначали Берлину неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора. Также российская сторона указывала на неизбежность принятия встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE.

В министерстве заявили, что вердикт Комиссии по лицензированию и надзору Германии является недвусмысленным сигналом о том, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы.

«Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в сообщении.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

Она отметила, что MABB пытается ложно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве.