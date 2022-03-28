Байден прокомментировал возможность встречи с Путиным
«Это зависит от того, о чём он хочет говорить», — цитирует РИА Новости Байдена.
Американский лидер также заявил, что Соединённые Штаты не преследуют цель сменить руководство России.
Ранее Макрон, комментируя заявление американского лидера о Путине, отметил, что не позволил бы себе такого.
В Кремле заявили, что высказывания Байдена о российском президенте вызывают тревогу.
В Госдепе отметили, что слова Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.
Как пишет газета The Times, новое высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине может быть самой серьёзной словесной оплошностью в карьере американского лидера.