Захарова прокомментировала реакцию Госдепа на слова Байдена о Путине
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«Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США», — написала она в Telegram.
Захарова добавила: God Save America.
Ранее Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».
Позднее американский президент отметил, что не призывал к смене власти в России.
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин сказал, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.