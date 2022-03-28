Захарова прокомментировала реакцию Госдепа на слова Байдена о Путине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, привела цитату с реакцией Госдепа.

«Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США», — написала она в Telegram.

Захарова добавила: God Save America.

Ранее Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позднее американский президент отметил, что не призывал к смене власти в России.

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин сказал, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.