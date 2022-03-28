Захарова прокомментировала реакцию Госдепа на слова Байдена о Путине

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, привела цитату с реакцией Госдепа.
Захарова прокомментировала реакцию Госдепа на слова Байдена о Путине
  • © МИД России

«Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США», — написала она в Telegram.

Захарова добавила: God Save America.

Ранее Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позднее американский президент отметил, что не призывал к смене власти в России.

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин сказал, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить