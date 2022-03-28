В Госдепе заявили, что слова Байдена о Путине были сказаны на эмоциях

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Высказывания президента США Джо Байдена о нахождении президента России Владимира Путина у власти были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома, заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
В Госдепе заявили, что слова Байдена о Путине были сказаны на эмоциях
  • AP
  • © Evan Vucci

«Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают... Это высказывание было эмоциональным», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявил сам Байден, он не призывал к смене власти в России.

Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман отметил, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы президент США прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.

Также журнал The Atlantic писал, что президенту США надлежит внимательнее следить за своими публичными заявлениями, особенно в свете украинского кризиса, так как недавние слова главы государства о Путине заставили сотрудников аппарата американского президента «биться головой об стол».

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