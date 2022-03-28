Байден: политика США не направлена на смену власти в России

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Соединённые Штаты не преследуют цель сменить руководство России. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
Байден: политика США не направлена на смену власти в России
  • AP

«Я просто выражал своё возмущение: он (Путин. — RT) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — цитирует РИА Новости Байдена.

По его словам, «это не означало наличия у нас политики по снятию Путина в каком-нибудь виде».

Ранее Макрон, комментируя заявление американского лидера, отметил, что не позволил бы себе такого.

В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.

Как пишет газета The Times, новое высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине может быть самой серьёзной словесной оплошностью в карьере американского лидера.

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